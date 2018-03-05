Глушаков: «Локомотив» – это просто боевая, добротная команда. Этим он похож на прошлогодний «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0) сравнил соперника с красно-белыми образца прошлого сезона. По словам футболиста, сейчас железнодорожники обладает той добротностью и фартом, которые были ранее у подопечных Массимо Карреры.

«Так скажу: «Локомотив» – это просто боевая, добротная команда, не больше. Ничего сверхъестественного. Как раз этой добротностью и фартом он похож на прошлогодний «Спартак». Нам иногда действительно везло, мы давили и забивали в концовках, вытаскивали сложные матчи.

«Локомотив» же тоже ничего почти не создал – так, только стандарты. У нас же были настоящие моменты: Самедов бил в пустые, Адриано с 11-ти метров, Мельгарехо один на один выходил. Значит, играли не хуже, но не использовали шансы. Наверное, что-то сделали не так, раз фарт отвернулся. Но пока я не понимаю, что именно», – сказал Глушаков.

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