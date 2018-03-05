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  • Глушаков: «Локомотив» – это просто боевая, добротная команда. Этим он похож на прошлогодний «Спартак»

Глушаков: «Локомотив» – это просто боевая, добротная команда. Этим он похож на прошлогодний «Спартак»

5 марта 2018, 12:47
10

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0) сравнил соперника с красно-белыми образца прошлого сезона. По словам футболиста, сейчас железнодорожники обладает той добротностью и фартом, которые были ранее у подопечных Массимо Карреры.

«Так скажу: «Локомотив» – это просто боевая, добротная команда, не больше. Ничего сверхъестественного. Как раз этой добротностью и фартом он похож на прошлогодний «Спартак». Нам иногда действительно везло, мы давили и забивали в концовках, вытаскивали сложные матчи.

«Локомотив» же тоже ничего почти не создал – так, только стандарты. У нас же были настоящие моменты: Самедов бил в пустые, Адриано с 11-ти метров, Мельгарехо один на один выходил. Значит, играли не хуже, но не использовали шансы. Наверное, что-то сделали не так, раз фарт отвернулся. Но пока я не понимаю, что именно», – сказал Глушаков.

Организация главной игры месяца – бардак

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Глушаков Денис
Комментарии (10)
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Чикомас
1520244028
Фарт, не бывает вечным. Класс, не помешает...
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Вячеславчик
1520248004
Как эта проститутка рот ещё открывать может
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Spartak Piter
1520250281
Спартак еще свое возьмет. А тут пока Шпалыч правит балом.
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nik_59
1520250418
Насчёт добротной, как то сомнительно(Спартак).
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zigbert
1520252813
Когда нибудь подфартит.
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Диктор
1520254990
ПРОСТО СОБЕРИТЕСЬ И ИГРАЙТЕ ДАЛЬШЕ.
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OfaZavr
1520264196
вообщем и целом верно сказал.
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