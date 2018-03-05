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    Глушаков: «Локомотив» – это просто боевая, добротная команда. Этим он похож на прошлогодний «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0) сравнил соперника с красно-белыми образца прошлого сезона. По словам футболиста, сейчас железнодорожники обладает той добротностью и фартом, которые были ранее у подопечных Массимо Карреры.

    «Так скажу: «Локомотив» – это просто боевая, добротная команда, не больше. Ничего сверхъестественного. Как раз этой добротностью и фартом он похож на прошлогодний «Спартак». Нам иногда действительно везло, мы давили и забивали в концовках, вытаскивали сложные матчи.

    «Локомотив» же тоже ничего почти не создал – так, только стандарты. У нас же были настоящие моменты: Самедов бил в пустые, Адриано с 11-ти метров, Мельгарехо один на один выходил. Значит, играли не хуже, но не использовали шансы. Наверное, что-то сделали не так, раз фарт отвернулся. Но пока я не понимаю, что именно», – сказал Глушаков.

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    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2018 12:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 18:36

      вообщем и целом верно сказал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2018, 16:03

      ПРОСТО СОБЕРИТЕСЬ И ИГРАЙТЕ ДАЛЬШЕ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 15:26

      Когда нибудь подфартит.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      nik_59 5 марта 2018, 14:46

      Насчёт добротной, как то сомнительно(Спартак).

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 5 марта 2018, 14:44

      Спартак еще свое возьмет. А тут пока Шпалыч правит балом.

      4
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      Рейтинг: +7

      Вячеславчик 5 марта 2018, 14:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как эта проститутка рот ещё открывать может

      -8
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter > Вячеславчик 5 марта 2018, 14:43

      Вот откуда столько желчи? Нормально сказал, а ты поливаешь.

      5
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Spartak Piter 5 марта 2018, 15:43

      Честно говоря сам болельщик Локомотива уже скоро лет 20 будет как, но просто не понимаю откуда у фанатов столько негатива, желчи и неприязни...Ну перешел товарищ в стан конкурентов, тем же интереснее наоборот болеть и команде играть и доказывать, что сможем и без него обыграть. Если где-то интервью не оч хорошее дали, так можно же взрослее поступить, шуткой отшутиться , обычной шуткой позитивной..без пошлости и грубости. Но нет же, фанаты у нас любят сразу грязью целиком окунать...

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 марта 2018, 13:00

      Фарт, не бывает вечным. Класс, не помешает...

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