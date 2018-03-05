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    Гаджиев: «В России нет таких отчаянных арбитров, которые будут судить против «Зенита»

    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение о судействе в матче 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

    Напомним, ранее главный тренер петербургской команды Роберто Манчини подверг критике работу арбитра Владимира Сельдякова.

    «Для меня всегда самое главное в судействе, чтобы не было преднамеренного судейства, предвзятого. Судья всегда может допустить ошибки ровно, как и игроки, и тренеры. Но я не могу сказать, что судья матча «Зенит» – «Амкар» допускал ошибки. Так же не могу сказать, что Сельдяков судил в пользу «Амкара», помогал ему. А дальше уже решения будет принимать судейский комитет.

    Манчини не прав в своих высказываниях? «Зенит» такой клуб, который сможет сделать так, чтобы Сельдяков больше никогда их не судил. У них есть такая возможность, еще целых девять игр впереди. У «Амкара» такой возможности нет. Клуб не может требовать такого. Возможно, Манчини показалось в каких-то ситуациях, что судья действовал не так четко, как ему хотелось. Но хочу еще раз подчеркнуть – судья не судил предвзято, против «Зенита». Такого судейства я вообще не могу предположить. У нас нет таких смелых и отчаянных судей, которые будут судить против питерского клуба. Такого нет у нас. Да, результат в матче для «Зенита» негативный. Он может вызывать подобные эмоции. Осуждать Манчини я не хочу, он переживает за результат своей команды. Это его право – так говорить. Но я уверен, что в разборе игры и в диалогах с футболистами, он не будет говорить о судействе», — заявил Гаджиев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2018 01:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 10:15

      ну так это и неудивительно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 5 марта 2018, 09:38

      Судья не судил предвзято. Просто он хотел блеснуть своей независимостью и перестарался, упустив нить игры и блеснув бездарностью.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 5 марта 2018, 09:23

      где Зенит и где Амкар - набор игроков априори победный - тут дело в Манчини - ему нужно время отстроить игру,я так думаю...а матч Сельдяков отсудил отлично.

      4
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 5 марта 2018, 07:26

      пора уже привыкнуть что когда зинаида не может выиграть,то манчини всегда мажется,и надо заметить что с каждым разом всё неинтереснее.таков удел тренеров зины-боамж плакал,цыган скулил,теперь макарошка ноет

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Каратель 5 марта 2018, 10:24

      это идет как бы по наследству::боаш луческу манчини!плюс неадекватные болельщики которые постоянно недовольны судьями!

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 марта 2018, 06:55

      Ну что вы, у нас судят только против Зенита! Ну последние несколько лет так это точно!

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 5 марта 2018, 05:38

      каждую весну - в Питере ныть... традиция однако...

      5
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 5 марта 2018, 05:30

      Зенит» такой клуб, который сможет сделать так, чтобы Сельдяков больше никогда их не судил. -----Эти слова говорят о многом..... Всё таки РФС , кто там сидит , большой ГАДЮШНИК

      3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 5 марта 2018, 05:25

      Плохому тренеру и судья мешает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 5 марта 2018, 01:28

      В Стокгольмском арбитраже есть.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 марта 2018, 01:19

      Это Гаджиев ещё мягко и корректно высказался...
      Честный судья все равно, что бедный чиновник!

      5
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