Гаджиев: «В России нет таких отчаянных арбитров, которые будут судить против «Зенита»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение о судействе в матче 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

Напомним, ранее главный тренер петербургской команды Роберто Манчини подверг критике работу арбитра Владимира Сельдякова.

«Для меня всегда самое главное в судействе, чтобы не было преднамеренного судейства, предвзятого. Судья всегда может допустить ошибки ровно, как и игроки, и тренеры. Но я не могу сказать, что судья матча «Зенит» – «Амкар» допускал ошибки. Так же не могу сказать, что Сельдяков судил в пользу «Амкара», помогал ему. А дальше уже решения будет принимать судейский комитет.

Манчини не прав в своих высказываниях? «Зенит» такой клуб, который сможет сделать так, чтобы Сельдяков больше никогда их не судил. У них есть такая возможность, еще целых девять игр впереди. У «Амкара» такой возможности нет. Клуб не может требовать такого. Возможно, Манчини показалось в каких-то ситуациях, что судья действовал не так четко, как ему хотелось. Но хочу еще раз подчеркнуть – судья не судил предвзято, против «Зенита». Такого судейства я вообще не могу предположить. У нас нет таких смелых и отчаянных судей, которые будут судить против питерского клуба. Такого нет у нас. Да, результат в матче для «Зенита» негативный. Он может вызывать подобные эмоции. Осуждать Манчини я не хочу, он переживает за результат своей команды. Это его право – так говорить. Но я уверен, что в разборе игры и в диалогах с футболистами, он не будет говорить о судействе», — заявил Гаджиев.