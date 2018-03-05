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  • Гаджиев: «В России нет таких отчаянных арбитров, которые будут судить против «Зенита»

Гаджиев: «В России нет таких отчаянных арбитров, которые будут судить против «Зенита»

5 марта 2018, 01:10
11

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение о судействе в матче 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

Напомним, ранее главный тренер петербургской команды Роберто Манчини подверг критике работу арбитра Владимира Сельдякова.

«Для меня всегда самое главное в судействе, чтобы не было преднамеренного судейства, предвзятого. Судья всегда может допустить ошибки ровно, как и игроки, и тренеры. Но я не могу сказать, что судья матча «Зенит» – «Амкар» допускал ошибки. Так же не могу сказать, что Сельдяков судил в пользу «Амкара», помогал ему. А дальше уже решения будет принимать судейский комитет.

Манчини не прав в своих высказываниях? «Зенит» такой клуб, который сможет сделать так, чтобы Сельдяков больше никогда их не судил. У них есть такая возможность, еще целых девять игр впереди. У «Амкара» такой возможности нет. Клуб не может требовать такого. Возможно, Манчини показалось в каких-то ситуациях, что судья действовал не так четко, как ему хотелось. Но хочу еще раз подчеркнуть – судья не судил предвзято, против «Зенита». Такого судейства я вообще не могу предположить. У нас нет таких смелых и отчаянных судей, которые будут судить против питерского клуба. Такого нет у нас. Да, результат в матче для «Зенита» негативный. Он может вызывать подобные эмоции. Осуждать Манчини я не хочу, он переживает за результат своей команды. Это его право – так говорить. Но я уверен, что в разборе игры и в диалогах с футболистами, он не будет говорить о судействе», — заявил Гаджиев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Гаджиев Гаджи Манчини Роберто Сельдяков Владимир
Комментарии (11)
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insider_retro
1520201978
Это Гаджиев ещё мягко и корректно высказался... Честный судья все равно, что бедный чиновник!
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77SAM
1520202500
В Стокгольмском арбитраже есть.
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ДСА
1520216726
Плохому тренеру и судья мешает.
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нейтральныйкакникто
1520217043
Зенит» такой клуб, который сможет сделать так, чтобы Сельдяков больше никогда их не судил. -----Эти слова говорят о многом..... Всё таки РФС , кто там сидит , большой ГАДЮШНИК
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Аид666
1520217526
каждую весну - в Питере ныть... традиция однако...
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Опорник84
1520222125
Ну что вы, у нас судят только против Зенита! Ну последние несколько лет так это точно!
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Каратель помойников
1520223991
пора уже привыкнуть что когда зинаида не может выиграть,то манчини всегда мажется,и надо заметить что с каждым разом всё неинтереснее.таков удел тренеров зины-боамж плакал,цыган скулил,теперь макарошка ноет
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SPACE TRUCKIN
1520231033
где Зенит и где Амкар - набор игроков априори победный - тут дело в Манчини - ему нужно время отстроить игру,я так думаю...а матч Сельдяков отсудил отлично.
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mamba9090909
1520231885
Судья не судил предвзято. Просто он хотел блеснуть своей независимостью и перестарался, упустив нить игры и блеснув бездарностью.
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OfaZavr
1520234112
ну так это и неудивительно.
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