Каррера считает, что «Локомотив» способен побороться с «Атлетико» в ЛЕ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0) поделился мнением о шансах железнодорожников в противостоянии с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Я считаю, что «Атлетико» является сильным клубом, который привык играть в подобных турнирах. Думаю, «Локомотив» в состоянии побороться в этом матче. Команда играет в хороший футбол, поэтому все может быть», – приводит слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Первый матч 1/8 финала ЛЕ «Атлетико» – «Локомотив» пройдет 8 марта. Ответная встреча состоится 15 марта.

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?