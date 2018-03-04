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    Каррера считает, что «Локомотив» способен побороться с «Атлетико» в ЛЕ

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0) поделился мнением о шансах железнодорожников в противостоянии с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Я считаю, что «Атлетико» является сильным клубом, который привык играть в подобных турнирах. Думаю, «Локомотив» в состоянии побороться в этом матче. Команда играет в хороший футбол, поэтому все может быть», – приводит слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Первый матч 1/8 финала ЛЕ «Атлетико» – «Локомотив» пройдет 8 марта. Ответная встреча состоится 15 марта.

    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2018 19:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 4 марта 2018, 22:30

      Спасибо,Массимо! Хороший ты человек!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 марта 2018, 21:03

      Шпалыч пройдёт Бильбао.

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > ribavadim 4 марта 2018, 22:43

      Какое нах Бильбао?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ribavadim 5 марта 2018, 09:30

      Локо с Атлетико из Мадрида играть будет)

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > OfaZavr 7 марта 2018, 13:51

      Мадридское- нет! Развелось этих "Атлетиков"...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ribavadim 7 марта 2018, 18:07

      а вдруг получиться, пожелаем Локо удачной игры и удачи!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 марта 2018, 19:35

      Ежу, понятно, что Локомотив поборется с Атлетико и должен выиграть у него.

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