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    Геркус: «Болельщики были чуть грубоваты, но прекрасны»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итог ничьей со «Спартаком» (0:0) в 21 туре чемпионата России.

    «Очень тяжeлая игра, но для нас результат удачный. Очень достойно провели игру, атаковали, имели шансы.

    Очень благодарны ребятам, болельщикам. Болельщики просто великолепны — чуть грубоваты, но помимо этого прекрасны», – сказал Геркус.

    Согласно «Чемпионату», по ходу первого тайма на «РЖД Арене» болельщики хозяев называли игроков красно-белых Дениса Глушакова, Александра Самедова и Андрея Ещенко проститутками. Футболисты прежде выступали за «Локомотив».

    Напомним, команда Юрия Семина по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 18:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6309

      порт 4 марта 2018, 19:26

      Болельщики чуть-чуть грубоваты, президент чуть-чуть туповат, во компашка собралась.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > порт 4 марта 2018, 22:37

      Это ты тут про Зенит зря пишешь, нам не интересно.

      2
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