Геркус: «Болельщики были чуть грубоваты, но прекрасны»

Президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итог ничьей со «Спартаком» (0:0) в 21 туре чемпионата России.

«Очень тяжeлая игра, но для нас результат удачный. Очень достойно провели игру, атаковали, имели шансы.

Очень благодарны ребятам, болельщикам. Болельщики просто великолепны — чуть грубоваты, но помимо этого прекрасны», – сказал Геркус.

Согласно «Чемпионату», по ходу первого тайма на «РЖД Арене» болельщики хозяев называли игроков красно-белых Дениса Глушакова, Александра Самедова и Андрея Ещенко проститутками. Футболисты прежде выступали за «Локомотив».

Напомним, команда Юрия Семина по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку.