Фанаты «Локомотива» во время матча со «Спартаком» назвали бывших игроков клуба проститутками

По Самедову не согласен. Палыч просто не видел его в команде, и тут подвернулся прущий к чемпионству клуб, его воспитавший.
На Ещенко пох вообще.
А Глушак поступил очень некрасиво. Носил повязку и номер Маминова и свалил в Спартак, попутно полив Билича *овном.
«Локомотив» в матче 21 тура чемпионата России принимает «Спартак» (0:0, перерыв).
По информации «Чемпионата», болельщики хозяев по ходу первого тайма раскритиковали бывших игроков клуба Дениса Глушакова, Александра Самедова и Андрея Ещенко.
«Проститутки играют в «Спартаке», – цитирует кричалку фанатов источник.
«Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча на «РЖД Арене».
Перед началом встречи сообщалось о ее возможном переносе из-за погодных условий. По информации комментатора «Матч ТВ» Константина Генича, в случае большого количества снега на поле игра будет прервана.