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  • Фанаты «Локомотива» во время матча со «Спартаком» назвали бывших игроков клуба проститутками

Фанаты «Локомотива» во время матча со «Спартаком» назвали бывших игроков клуба проститутками

4 марта 2018, 17:28
42

«Локомотив» в матче 21 тура чемпионата России принимает «Спартак» (0:0, перерыв).

По информации «Чемпионата», болельщики хозяев по ходу первого тайма раскритиковали бывших игроков клуба Дениса Глушакова, Александра Самедова и Андрея Ещенко.

«Проститутки играют в «Спартаке», – цитирует кричалку фанатов источник.

«Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча на «РЖД Арене».

Перед началом встречи сообщалось о ее возможном переносе из-за погодных условий. По информации комментатора «Матч ТВ» Константина Генича, в случае большого количества снега на поле игра будет прервана.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самедов Александр Глушаков Денис Ещенко Андрей
Комментарии (42)
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srg38
1520174188
Кто это кричит тот явно дебил. Это я как болельщик Локо говорю.
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slavа0508
1520174301
Все мы порой меняем работу,,,,ну что тут поделаешь,,,,
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swot1205
1520174444
так у Локо полсостава таких прос ти туток
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BarStep
1520174546
Ну просто назвали вещи своими именами...
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iBragim2102
1520174911
Правильно скандируют!
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Диктор
1520176801
Ну это от недостатка воспитания.
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Алекс 914
1520177676
Кто бы говорил! Шишкин, Тарасов, Сычев, тот же Ари... Одно время дерби смотрелось будто бы играли Спартак и Спартак 2. Одни спартачи на поле были в общем.
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Krics
1520178503
Всегда думал, что проводницы адекваты, но видимо Серебреков прав , у вас играет пол состава Спартака или воспитаников, а вы не адекватные ш****
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subbotaspartak
1520178882
А Сёмин Ж.Д. прыгал как истеричка.
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Пестрый
1520180281
Странно что это кричат детки шлюх с черкизовского рынка)) Каких то 30 лет назад у лохо даже не фанатов болел было сотни две три)) За время черкизона понаеховшие в Москву торгашки нарожали дибилов и сейчас они все фаны локо)))
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