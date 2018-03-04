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    Фанаты «Локомотива» во время матча со «Спартаком» назвали бывших игроков клуба проститутками

    «Локомотив» в матче 21 тура чемпионата России принимает «Спартак» (0:0, перерыв).

    По информации «Чемпионата», болельщики хозяев по ходу первого тайма раскритиковали бывших игроков клуба Дениса Глушакова, Александра Самедова и Андрея Ещенко.

    «Проститутки играют в «Спартаке», – цитирует кричалку фанатов источник.

    «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча на «РЖД Арене».

    Перед началом встречи сообщалось о ее возможном переносе из-за погодных условий. По информации комментатора «Матч ТВ» Константина Генича, в случае большого количества снега на поле игра будет прервана.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 17:28
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 5 марта 2018, 12:53

      По Самедову не согласен. Палыч просто не видел его в команде, и тут подвернулся прущий к чемпионству клуб, его воспитавший.
      На Ещенко пох вообще.
      А Глушак поступил очень некрасиво. Носил повязку и номер Маминова и свалил в Спартак, попутно полив Билича *овном.

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 5 марта 2018, 04:35

      Видимо и таких фанатов тоже , имел ввиду актёр Серебряков , говорил в своём интервью Дуду

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 марта 2018, 20:11

      Богата земля хамами и дурачками ((

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 4 марта 2018, 20:09

      Комментаторы вроде Sanek85 и massaboss даже следов интеллекта не проявляют и только позорят достойный московский клуб

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 19:29

      Не к лицу все это.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 19:26

      кто такое кричал просто неадекватные, недалекие люди вот и все.

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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > OfaZavr 4 марта 2018, 19:28

      Свиньи неадекватные подлые сыкуны!!! Мясо со......ать!!!

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > OfaZavr 4 марта 2018, 20:14

      Скажи это вашим, кто кричал про Быстрова и Дзюбу))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Nekit92 4 марта 2018, 20:17

      а у тебя есть доказательства что это кричали нормальные, обычные болельщики??

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > OfaZavr 5 марта 2018, 21:38

      Ну тобишь ты не отрицаешь, что и среди вас есть отбросы? А то вас послушаешь, почитаешь ваши комменты так вы прям ангелочки белые и пушистые...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Nekit92 6 марта 2018, 09:46

      нет не отрицаю, как говориться в семье не без урода, неадекваты есть у любого клуба и я не раз подобное писал.

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > OfaZavr 6 марта 2018, 17:31

      Вот именно.

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      Рейтинг: -19

      Пестрый 4 марта 2018, 19:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Странно что это кричат детки шлюх с черкизовского рынка)) Каких то 30 лет назад у лохо даже не фанатов болел было сотни две три)) За время черкизона понаеховшие в Москву торгашки нарожали дибилов и сейчас они все фаны локо)))

      -5
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 марта 2018, 19:13

      А на Денисова тогда чего не орут?

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      Рейтинг: +2439

      docndoc > Аид666 4 марта 2018, 20:00

      А Денисов это не проститутка... Это путана высокого класса. С каким шумом и треском он менял свои клубы..

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      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak 4 марта 2018, 18:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А Сёмин Ж.Д. прыгал как истеричка.

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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > subbotaspartak 4 марта 2018, 19:26

      *****.......ло Каррера х.....й сосал!!!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > subbotaspartak 4 марта 2018, 20:14

      причем здесь Сёмин ?

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      Рейтинг: +901

      Krics 4 марта 2018, 18:48

      Всегда думал, что проводницы адекваты, но видимо Серебреков прав , у вас играет пол состава Спартака или воспитаников, а вы не адекватные ш****

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