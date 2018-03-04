Фанаты «Локомотива» во время матча со «Спартаком» назвали бывших игроков клуба проститутками

«Локомотив» в матче 21 тура чемпионата России принимает «Спартак» (0:0, перерыв).

По информации «Чемпионата», болельщики хозяев по ходу первого тайма раскритиковали бывших игроков клуба Дениса Глушакова, Александра Самедова и Андрея Ещенко.

«Проститутки играют в «Спартаке», – цитирует кричалку фанатов источник.

«Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча на «РЖД Арене».

Перед началом встречи сообщалось о ее возможном переносе из-за погодных условий. По информации комментатора «Матч ТВ» Константина Генича, в случае большого количества снега на поле игра будет прервана.