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    Оздоев: «Очко против «Амкара» – это полезно»

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился комментариями после матча 21 тура РФПЛ против пермского «Амкара» (0:0). Игрок не считает встречу провальной.

    «Дебют будет оценивать главный тренер. Игра была тяжeлая, надо было побеждать. Чтобы увеличить скорости, тренер меня заменил. Не получилось забить, обидно. Но одно очко всe равно полезно», – сказал Оздоев.

    «Зенит» по итогам тура может опуститься на пятое место.

    Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.03.2018 21:12
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 13:35

      Это не очко а потеря двух.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 09:52

      точно, очко Зениту само то)))

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 4 марта 2018, 01:10

      А почему люди не говорят о Бревне Ерохине? Который не просто играть не умеет да и подвел всю команду, А Оздоев отыграл, тренер не доволен заменяй, а Ерохин? Российский игрок! В сборную! Там его место

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 4 марта 2018, 01:06

      Говорят так буд то сделал что-то плохое, что сделал цска? Урал тоже не сильная команда, забил полузащитник АТАКУЮЩИЙ, А где Муса? Витиньо? Требуют от полузащитника голов и т. Д. Лучше сами научитесь играть и т. Д. Чем сидеть за диванами и печатать хрень

      -3
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      Рейтинг: +906

      Football06 4 марта 2018, 01:05

      Вы что хотите от Оздоева? Чтобы забивал по 2-3 гола? Он полузащитник, Манчини в этом матче сделал его более опорным нежели атакующим, тот же Кокорин и Заболотный, Ригони и т.д. вот от них надо требовать Чего то более

      -2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 3 марта 2018, 22:50

      ...очко порвали...

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 марта 2018, 22:47

      Пора уже определиться с основным стартовым составом !!! Постоянная смена состава -- раздражает всех !!! Время экспериментов прошло -- нужен ударный кулак -- идёт борьба за медали + Еврокубки !!!

      2
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 3 марта 2018, 22:44

      Вот же дура что он несёт то за 9 туров до конца!!!! Своё оч....о на лавку посади и сиди там до конца сезона)))

      -1
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 3 марта 2018, 22:36

      Зенит провалился в РФПЛ и тут болей не болей признать это придется. Как бы не хвалили Манчини в Лиге Европы, Россию проваливать Зенит права не имеет. С таким составом каждый год золото брать должны

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Tuxuu777 3 марта 2018, 22:58

      С каким "таким"? Лунёва оставить - остальных на хер. )

      -1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 3 марта 2018, 22:16

      Вот именно за такие мысли,что очко полезно, Бердыев и мечтал избавиться от этого болота...
      Оздоева отдал " в наборе" с Набиуллиным..
      Набиуллиным пришлось пожертвовать... И совсем чудом было отдать Мвилу, причём за деньги!!!!

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