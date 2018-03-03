Оздоев: «Очко против «Амкара» – это полезно»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился комментариями после матча 21 тура РФПЛ против пермского «Амкара» (0:0). Игрок не считает встречу провальной.

«Дебют будет оценивать главный тренер. Игра была тяжeлая, надо было побеждать. Чтобы увеличить скорости, тренер меня заменил. Не получилось забить, обидно. Но одно очко всe равно полезно», – сказал Оздоев.

«Зенит» по итогам тура может опуститься на пятое место.

Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох