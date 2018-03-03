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Оздоев: «Очко против «Амкара» – это полезно»

3 марта 2018, 21:12
21

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился комментариями после матча 21 тура РФПЛ против пермского «Амкара» (0:0). Игрок не считает встречу провальной.

«Дебют будет оценивать главный тренер. Игра была тяжeлая, надо было побеждать. Чтобы увеличить скорости, тренер меня заменил. Не получилось забить, обидно. Но одно очко всe равно полезно», – сказал Оздоев.

«Зенит» по итогам тура может опуститься на пятое место.

Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Оздоев Магомед
Комментарии (21)
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mihail200606
1520100888
глупенький...
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С@НЁК.
1520101387
Я надеюсь ты не надолго в Зените,с такими мыслями непопути!
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Вомбат
1520101772
Такое очко не полезно, Оздоев. Ты лучше имей совесть и попроси Манчини, чтобы он не ставил тебя в основу на официальные матчи. Ты же даже на уровень того же Амкара не тянешь, хотя ваш давно ополоумевший тренер этого не понимает.
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Зенит 12
1520103165
Не согласен с Оздоевым должны были побеждать
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raritet
1520103367
Здесь в первую очередь нужно спрашивать с Ерохина. Это нечто. Кто его протащил в Зенит. Зенит и так в последние годы стал просто рассадником для всякого хлама, а тут еще Оздоевы, которые считают что на своем поле с аутсайдером лиги 1 очко -это подарок для Зенита. Совершенно случайно на каком-то сайте узнал что этот игрочишка,другого у меня нет определения , получает гораздо больше многих известных игроков бундеслиги. В свою очередь эти известные всему миру футболисты Германии и знать не знают кто такой Оздоев и отчего ему столько платят. А так считаю что правы те , кто говорит , что каждая команда по своему набирает очки. Кто мешает тому же Зениту поставить свой автобус напротив автобуса из Перми. Кстати , по игре так почти и было. Если ты в течении полутора часов не можешь войти в автобус, то это твои проблемы, ходи пешком.
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Полная Канистра
1520104313
а ну да ещё как полезно все по очку получили от амкара
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С-Пб on-line
1520104345
Если честно,я ох...л,когда увидел это тело в основе сегодня
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семёнычев
1520104584
Вот именно за такие мысли,что очко полезно, Бердыев и мечтал избавиться от этого болота... Оздоева отдал " в наборе" с Набиуллиным.. Набиуллиным пришлось пожертвовать... И совсем чудом было отдать Мвилу, причём за деньги!!!!
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Football06
1520114812
Говорят так буд то сделал что-то плохое, что сделал цска? Урал тоже не сильная команда, забил полузащитник АТАКУЮЩИЙ, А где Муса? Витиньо? Требуют от полузащитника голов и т. Д. Лучше сами научитесь играть и т. Д. Чем сидеть за диванами и печатать хрень
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Football06
1520115013
А почему люди не говорят о Бревне Ерохине? Который не просто играть не умеет да и подвел всю команду, А Оздоев отыграл, тренер не доволен заменяй, а Ерохин? Российский игрок! В сборную! Там его место
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