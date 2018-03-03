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Ари: «Когда забиваю «Спартаку», чувствую нечто особенное»

3 марта 2018, 11:49
10

Нападающий московского «Локомотива» Ари рассказал, каково ему поражать ворота бывшей команды – московского «Спартака». Бразилец был красно-белым с 2010 по 2013 годы.

«Если не ошибаюсь, наколотил «Спартаку» семь голов за восемь матчей. Когда забиваю, чувствую нечто особенное, учитывая, что клуб не захотел возобновить со мной контракт.

Для любого игрока это был бы принципиальный матч. Возможность доказать, что глупо было меня отпускать», – сказал игрок.

4 марта «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 21 туре РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Ари
Комментарии (10)
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VVM1964
1520067296
" Да ты, я вижу, холоп, не уймешься " .....
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APchelov
1520067744
Для Ари это уже должно стать обычным делом. Буднями
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Татарин за ЦСКА
1520073705
Надеюсь в следующем туре ты опять это сделаешь)))
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serppion
1520075351
Перебежчик - тот же предатель, изменник. Я таких презираю. Сменил клуб - играй, помалкивай. Будь профессионалом, не плюй в колодец, который тебя поил.
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OfaZavr
1520091330
никак покоя не дает ему спартаковское прошлое, все мстить пытается.
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Дед Сергей
1520092568
Я болею за Зенит. Игра показала, что Манчини умеет руководить только выстроенной командой. Сегодня Зенит - команда звезд (Российского чемпионата). Будь у руля умный тренер - команде не было бы равных в РФПЛ. А пока мы имеем то, что имеем.
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welas
1520104281
давай верим в тебя! Отгружай!
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zigbert
1520155529
Как бы вся его злость не превратилась в болезнь.
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