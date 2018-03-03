Ари: «Когда забиваю «Спартаку», чувствую нечто особенное»

Нападающий московского «Локомотива» Ари рассказал, каково ему поражать ворота бывшей команды – московского «Спартака». Бразилец был красно-белым с 2010 по 2013 годы.

«Если не ошибаюсь, наколотил «Спартаку» семь голов за восемь матчей. Когда забиваю, чувствую нечто особенное, учитывая, что клуб не захотел возобновить со мной контракт.

Для любого игрока это был бы принципиальный матч. Возможность доказать, что глупо было меня отпускать», – сказал игрок.

4 марта «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 21 туре РФПЛ.