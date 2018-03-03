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    Ари: «Когда забиваю «Спартаку», чувствую нечто особенное»

    Нападающий московского «Локомотива» Ари рассказал, каково ему поражать ворота бывшей команды – московского «Спартака». Бразилец был красно-белым с 2010 по 2013 годы.

    «Если не ошибаюсь, наколотил «Спартаку» семь голов за восемь матчей. Когда забиваю, чувствую нечто особенное, учитывая, что клуб не захотел возобновить со мной контракт.

    Для любого игрока это был бы принципиальный матч. Возможность доказать, что глупо было меня отпускать», – сказал игрок.

    4 марта «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 21 туре РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.03.2018 11:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 12:25

      Как бы вся его злость не превратилась в болезнь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -99

      welas 3 марта 2018, 22:11

      давай верим в тебя! Отгружай!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 3 марта 2018, 18:56

      Я болею за Зенит. Игра показала, что Манчини умеет руководить только выстроенной командой. Сегодня Зенит - команда звезд (Российского чемпионата). Будь у руля умный тренер - команде не было бы равных в РФПЛ. А пока мы имеем то, что имеем.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 18:35

      никак покоя не дает ему спартаковское прошлое, все мстить пытается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 3 марта 2018, 14:09

      Перебежчик - тот же предатель, изменник. Я таких презираю. Сменил клуб - играй, помалкивай. Будь профессионалом, не плюй в колодец, который тебя поил.

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 13:41

      Надеюсь в следующем туре ты опять это сделаешь)))

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 марта 2018, 12:02

      Для Ари это уже должно стать обычным делом. Буднями

      2
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