Ари: «С поддержкой Всевышнего и фанатов победим «Спартак»

Нападающий московского «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против московского «Спартака». Игра состоится 4 марта.

«Никаких ничьих — надо выигрывать, чтобы не терять отрыв в таблице. Будет тяжело, потому что «Спартак» хорош. Действующий чемпион, поигравший в Лиге чемпионов. Но мы играем при наших болельщиках и обязаны побеждать. Каждый раз, когда встречаемся со «Спартаком», стадион заполняется. Взяв три очка у «Спартака», чувствовали бы себя комфортнее в следующих матчах.

Мы сейчас делаем всe, чтобы показывать привлекательный футбол и завлечь людей на стадион. С поддержкой болельщиков и Всевышнего победим в дерби», – сказал Ари.

Матч начнется в 16:30 по Москве.