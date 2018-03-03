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    Ари: «С поддержкой Всевышнего и фанатов победим «Спартак»

    Нападающий московского «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против московского «Спартака». Игра состоится 4 марта.

    «Никаких ничьих — надо выигрывать, чтобы не терять отрыв в таблице. Будет тяжело, потому что «Спартак» хорош. Действующий чемпион, поигравший в Лиге чемпионов. Но мы играем при наших болельщиках и обязаны побеждать. Каждый раз, когда встречаемся со «Спартаком», стадион заполняется. Взяв три очка у «Спартака», чувствовали бы себя комфортнее в следующих матчах.

    Мы сейчас делаем всe, чтобы показывать привлекательный футбол и завлечь людей на стадион. С поддержкой болельщиков и Всевышнего победим в дерби», – сказал Ари.

    Матч начнется в 16:30 по Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.03.2018 11:25
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 12:15

      Игра покажет кто сильней.

      1
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      Рейтинг: -99

      welas 3 марта 2018, 22:12

      вперед локо!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 18:38

      что-то много Ари разговорился перед игрой, ой не к добру это может быть для Локо ой не к добру...))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      SeriоuS 3 марта 2018, 17:40

      Я готов скинуться Карере, что Кутепов и Ребров в стартовом составе вышли и до конца матча доиграли.

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 3 марта 2018, 13:38

      Мастера у вас топ-класса, хоть кого сотрут в муку, но Всевышний любит мясо и поможет Спартаку.

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 3 марта 2018, 13:04

      Замечено - кто начинаем много трындеть, хуже играет.

      2
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > lordmrv 3 марта 2018, 13:07

      так это к вам же и относится в большей степени))

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Romantic2010 3 марта 2018, 13:29

      Полностью согласен. Вспомнилось, как на словах победителем Лиги Европы сделали. Поэтому всегда злюсь, когда трындеть не по делу начинают.

      1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > lordmrv 3 марта 2018, 13:44

      Ведь до сих пор В команде паровозов говорят, что наша задача попасть в тройку. Никто про чемпионство не заикается...

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 3 марта 2018, 13:01

      Добро пожаловать в секту свидетелей мясорубки!!! Давайте пожелаем им завтра сыграть так как они умеют....А мы знаем как они умеют(ухаххаха)

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 марта 2018, 12:42

      сколько обиженных блин развелось. главное, чтобы илюшу в старте не выпустили.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 марта 2018, 12:18

      чё то его много на ленте пестуют задолбал уже своими высказываниями. Сыграй сначала потом Ори

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      Рейтинг: +434

      Cherembas 3 марта 2018, 12:02

      насмешил

      1
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