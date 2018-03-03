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Ари: «С поддержкой Всевышнего и фанатов победим «Спартак»

3 марта 2018, 11:25
20

Нападающий московского «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против московского «Спартака». Игра состоится 4 марта.

«Никаких ничьих — надо выигрывать, чтобы не терять отрыв в таблице. Будет тяжело, потому что «Спартак» хорош. Действующий чемпион, поигравший в Лиге чемпионов. Но мы играем при наших болельщиках и обязаны побеждать. Каждый раз, когда встречаемся со «Спартаком», стадион заполняется. Взяв три очка у «Спартака», чувствовали бы себя комфортнее в следующих матчах.

Мы сейчас делаем всe, чтобы показывать привлекательный футбол и завлечь людей на стадион. С поддержкой болельщиков и Всевышнего победим в дерби», – сказал Ари.

Матч начнется в 16:30 по Москве.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Ари
Комментарии (20)
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Тони Монтана Б
1520065851
Надо просто взять и обыграть этих Спамовцев, которые даже на матч в Самаре зас..али выйти.
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DOCTOR PENALTY
1520065906
Всевышний всегда объективен, а 12-й № у Спартака совсем не хилый, даже злых басков не зассал.
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VVM1964
1520066400
Надеюсь , что Всевышний будет на нашей стороне .
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Пестрый
1520067147
Иди помолись своей деве марии- гваделупской)))
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Полная Канистра
1520068714
чё то его много на ленте пестуют задолбал уже своими высказываниями. Сыграй сначала потом Ори
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lordmrv
1520071441
Замечено - кто начинаем много трындеть, хуже играет.
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Вомбат
1520073504
Мастера у вас топ-класса, хоть кого сотрут в муку, но Всевышний любит мясо и поможет Спартаку.
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OfaZavr
1520091501
что-то много Ари разговорился перед игрой, ой не к добру это может быть для Локо ой не к добру...))
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welas
1520104346
вперед локо!
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zigbert
1520154951
Игра покажет кто сильней.
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