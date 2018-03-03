Ари: «Фанаты «Спартака» часто просят меня вернуться в команду»

Нападающий московского «Локомотива» Ари рассказал, что болельщики московского «Спартака» часто просят его вернуться в красно-белую команду, за которую бразилец выступал с 2010 по 2013 годы.

«После игры за Суперкубок «Локомотив» – «Спартак» обступили фанаты красно-белых при выходе со стадиона. Просили автографы и фото. Я благодарен, что у них сохранилось такое отношение ко мне.

Часто встречаю их на улицах. Они благодарят вне зависимости от того, в какой команде я выступаю. Здорово, что никто из нас не забывает о прошлом. Фанаты «Спартака» часто пишут мне сообщения в инстаграме с просьбой вернуться. Приятно», – сказал игрок.

4 марта «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 21 туре РФПЛ.