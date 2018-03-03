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    Ари: «Фанаты «Спартака» часто просят меня вернуться в команду»

    Нападающий московского «Локомотива» Ари рассказал, что болельщики московского «Спартака» часто просят его вернуться в красно-белую команду, за которую бразилец выступал с 2010 по 2013 годы.

    «После игры за Суперкубок «Локомотив» – «Спартак» обступили фанаты красно-белых при выходе со стадиона. Просили автографы и фото. Я благодарен, что у них сохранилось такое отношение ко мне.

    Часто встречаю их на улицах. Они благодарят вне зависимости от того, в какой команде я выступаю. Здорово, что никто из нас не забывает о прошлом. Фанаты «Спартака» часто пишут мне сообщения в инстаграме с просьбой вернуться. Приятно», – сказал игрок.

    4 марта «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 21 туре РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.03.2018 10:58
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 12:05

      Пока для Ари места нет.Не в запасе же ему сидеть.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 18:29

      что-то сомневаюсь, незаменимых не бывает да и тем более не Роналду и не Месси ведь, у нас и нынешние игроки в атаке действуют не сколько не хуже а даже лучше, но за прошлое спасибо конечно)

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 марта 2018, 16:53

      Врун-ты для Спартака потерянный,можно сказать отрезанный ломоть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 3 марта 2018, 15:25

      ни с теми встречался что-бы тебе башку проломили костолом

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 марта 2018, 14:13

      Ты, Ари, говнюк по жизни. Зря себя пиаришь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 3 марта 2018, 12:29

      МЕЧТА ИДИОТА, ПОШЕЛ НА ХРЕН ЛЫСЫЙ!!!

      3
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 3 марта 2018, 12:21

      Пошли их на х......й!!!!

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Sanek85 3 марта 2018, 19:35

      эууу членосос че молчишь?

      -2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 3 марта 2018, 11:45

      Укушенный в свое время мухой- дрозофилой)) на самом деле много о себе возомнил! Наоборот фанаты помнят как он противопоставил себя команде выбивая себе контракт и отказываясь от тренировок за что и был сослан в дубль где его и подобрал Краснодар!!

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 11:19

      Ничего удивительного. Ари боец, харизматичен и самое главное результативен.

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 12:39

      АЗ 55 игр 18 голов, Спартак 89 игр 21 гол, Краснодар 76 игр 22 гола, с Локо история еще не окончена. На счет результативности я бы поспорил

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      Рейтинг: +8028

      nik55 3 марта 2018, 11:18

      а команде ты нужен ?

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