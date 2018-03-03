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  • Ари: «Фанаты «Спартака» часто просят меня вернуться в команду»

Ари: «Фанаты «Спартака» часто просят меня вернуться в команду»

3 марта 2018, 10:58
34

Нападающий московского «Локомотива» Ари рассказал, что болельщики московского «Спартака» часто просят его вернуться в красно-белую команду, за которую бразилец выступал с 2010 по 2013 годы.

«После игры за Суперкубок «Локомотив» – «Спартак» обступили фанаты красно-белых при выходе со стадиона. Просили автографы и фото. Я благодарен, что у них сохранилось такое отношение ко мне.

Часто встречаю их на улицах. Они благодарят вне зависимости от того, в какой команде я выступаю. Здорово, что никто из нас не забывает о прошлом. Фанаты «Спартака» часто пишут мне сообщения в инстаграме с просьбой вернуться. Приятно», – сказал игрок.

4 марта «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 21 туре РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Ари
Комментарии (34)
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Татарин за ЦСКА
1520064502
Ну вот же хороший пример отношения фанатов Спартака,а всегда хотят их опаганить)))Молодцы,фанаты,помнят и чтут игрока. Насчет того,что бы вернуться в команду,думаю шансов заиграть не было бы,у Спартака и так очень мощное нападение
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nik55
1520065136
а команде ты нужен ?
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DOCTOR PENALTY
1520065143
Ничего удивительного. Ари боец, харизматичен и самое главное результативен.
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Пестрый
1520066756
Укушенный в свое время мухой- дрозофилой)) на самом деле много о себе возомнил! Наоборот фанаты помнят как он противопоставил себя команде выбивая себе контракт и отказываясь от тренировок за что и был сослан в дубль где его и подобрал Краснодар!!
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Sanek85
1520068873
Пошли их на х......й!!!!
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Бугимен
1520069357
МЕЧТА ИДИОТА, ПОШЕЛ НА ХРЕН ЛЫСЫЙ!!!
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serppion
1520075592
Ты, Ари, говнюк по жизни. Зря себя пиаришь.
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fhnv
1520079942
ни с теми встречался что-бы тебе башку проломили костолом
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Диктор
1520085198
Врун-ты для Спартака потерянный,можно сказать отрезанный ломоть.
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OfaZavr
1520090983
что-то сомневаюсь, незаменимых не бывает да и тем более не Роналду и не Месси ведь, у нас и нынешние игроки в атаке действуют не сколько не хуже а даже лучше, но за прошлое спасибо конечно)
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