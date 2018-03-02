Главные новости дня. Каррера хотел видеть в «Спартаке» двух игроков ЦСКА, матч за Суперкубок России могут перенести в Катар

«Матч ТВ» предоставил возможность бесплатного просмотра матча «Локомотив» – «Спартак».

Каррера хотел, чтобы «Спартак» купил Фернандеса и Головина.

Каррера прокомментировал слух о конфликте в «Спартаке».

Суперкубок России может быть разыгран в Катаре.

Канунников покинул «Рубин». Он перейдет в другую команду РФПЛ.

Гаджиев ушел из «Амкара».

В ближайшие два сезона лимит в российском футболе не изменится.

Неймар может залечить травму к ЧМ-2018.

Модрича могут посадить в тюрьму на шесть лет.

В аэропорту Барселоны не построят новый терминал из-за Месси.