Главные новости дня. Каррера хотел видеть в «Спартаке» двух игроков ЦСКА, матч за Суперкубок России могут перенести в Катар

«Матч ТВ» предоставил возможность бесплатного просмотра матча «Локомотив» – «Спартак».
Каррера хотел, чтобы «Спартак» купил Фернандеса и Головина.
Каррера прокомментировал слух о конфликте в «Спартаке».
Суперкубок России может быть разыгран в Катаре.
Канунников покинул «Рубин». Он перейдет в другую команду РФПЛ.
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В ближайшие два сезона лимит в российском футболе не изменится.
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В аэропорту Барселоны не построят новый терминал из-за Месси.
Источник: Бомбардир.ру