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    Главные новости дня. Каррера хотел видеть в «Спартаке» двух игроков ЦСКА, матч за Суперкубок России могут перенести в Катар

    «Матч ТВ» предоставил возможность бесплатного просмотра матча «Локомотив» – «Спартак».

    Каррера хотел, чтобы «Спартак» купил Фернандеса и Головина.

    Каррера прокомментировал слух о конфликте в «Спартаке».

    Суперкубок России может быть разыгран в Катаре.

    Канунников покинул «Рубин». Он перейдет в другую команду РФПЛ.

    Гаджиев ушел из «Амкара».

    В ближайшие два сезона лимит в российском футболе не изменится.

    Неймар может залечить травму к ЧМ-2018.

    Модрича могут посадить в тюрьму на шесть лет.

    В аэропорту Барселоны не построят новый терминал из-за Месси.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2018 21:04
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