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  • Главные новости дня. Каррера хотел видеть в «Спартаке» двух игроков ЦСКА, матч за Суперкубок России могут перенести в Катар

Главные новости дня. Каррера хотел видеть в «Спартаке» двух игроков ЦСКА, матч за Суперкубок России могут перенести в Катар

2 марта 2018, 21:04
1

«Матч ТВ» предоставил возможность бесплатного просмотра матча «Локомотив» – «Спартак».

Каррера хотел, чтобы «Спартак» купил Фернандеса и Головина.

Каррера прокомментировал слух о конфликте в «Спартаке».

Суперкубок России может быть разыгран в Катаре.

Канунников покинул «Рубин». Он перейдет в другую команду РФПЛ.

Гаджиев ушел из «Амкара».

В ближайшие два сезона лимит в российском футболе не изменится.

Неймар может залечить травму к ЧМ-2018.

Модрича могут посадить в тюрьму на шесть лет.

В аэропорту Барселоны не построят новый терминал из-за Месси.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Измайловский Кочегар
1520014039
По-моему, это главные СЛУХИ дня :-D
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