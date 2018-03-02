«Матч ТВ» запустил анкеты на бесплатный просмотр встречи «Локомотив» – «Спартак»

В феврале «Бомбардир» писал об отказе «Матч ТВ» транслировать игру 21 тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак». Телеканал аргументировал решение введением новой политики.

На сайте «Матча» появилась анкета, заполнив которую, пользователь получит бесплатный код для просмотра встречи.

Для получения кода надо указать личные данные, место жительство, любимый футбольный клуб, любимый вид спорта кроме футбола и приоритетную для просмотра платформу.

Игра состоится 4 марта на «РЖД Арене».