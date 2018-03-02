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    «Матч ТВ» запустил анкеты на бесплатный просмотр встречи «Локомотив» – «Спартак»

    В феврале «Бомбардир» писал об отказе «Матч ТВ» транслировать игру 21 тура РФПЛ «Локомотив»«Спартак». Телеканал аргументировал решение введением новой политики.

    На сайте «Матча» появилась анкета, заполнив которую, пользователь получит бесплатный код для просмотра встречи.

    Для получения кода надо указать личные данные, место жительство, любимый футбольный клуб, любимый вид спорта кроме футбола и приоритетную для просмотра платформу.

    Игра состоится 4 марта на «РЖД Арене».

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2018 18:35
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +201

      ajoq 4 марта 2018, 15:40

      Ага, анкету заполняешь - и ничего не приходит на почту)))

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 3 марта 2018, 10:00

      Сразу вспомнилась знаменитая фраза Остапа Бендера - МОЖЕТ ЕЩЕ ДАТЬ КЛЮЧ ОТ КВАРТИРЫ,ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +417

      leonard1984 3 марта 2018, 06:57

      Прикольная политика! Теперь я так понимаю ни одного дерби не посмотришь?

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 марта 2018, 02:53

      сайт лайфтв,смотрите там любой футбол(иногда роскомнадзор банит,ходите через впн)или накрайняк p2p tv.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 3 марта 2018, 01:39

      есть ощущение, что спецом обстановку вокруг матча накаляют. дожить бы до воскресенья...

      0
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      Рейтинг: +9

      Аркадий Паровозов00 3 марта 2018, 01:08

      бывает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 3 марта 2018, 00:23

      во всём мире футбол платный

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > СОКОЛ САРАТОВ 3 марта 2018, 00:50

      Во всей Европе ЗП в 10 раз больше наших

      0
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      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > СОКОЛ САРАТОВ 3 марта 2018, 03:33

      в Англии Испании италии клубы бюджетные ?если у нас клубы бюджетные то почему мы не можем по федеральному каналу центральный матч тура а то и весенней части посмотреть?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      almanev 3 марта 2018, 00:14

      Всем сопка и ютуб, джентльмены!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 2 марта 2018, 23:19

      Пошли они в жопу!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 марта 2018, 23:06

      Подскажите как правильно писать? Пошла на х*й п*зд* тупая, или Иди на х*й тупая п*зд*!

      3
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > ufos73 2 марта 2018, 23:23

      Оба варианта абсолютно правильные, только в том и в другом случаях после слова х*й ставится запятая.)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Andrey160268 3 марта 2018, 00:48

      Спасибо )

      0
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