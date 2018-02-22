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«Чемпионат»: «Матч ТВ» не покажет матч «Локомотив» – «Спартак» из-за новой политики канала

22 февраля 2018, 15:14
159

Телеканал «Матч ТВ» не покажет встречу 21 тура РФПЛ «Локомотив»«Спартак» (4 марта), сообщил «Чемпионат».

«Непоказ матча – это новая политика «Матч ТВ». Со следующего сезона между каналом и лигой будет заключено новое соглашение. Все рейтинговые матчи РФПЛ будут доступны только на платном канале, а на федеральном канале будут показываться игры «среднего звена». Такая политика устраивает как Лигу, так и руководство канала», – говорится в сообщении источника.

Матч будет показан на канале «Наш Футбол».

Напомним, 21 туром прервется зимняя пауза в чемпионате России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Канделаки Тина
Комментарии (159)
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zra78
1519301804
"Браво!!!".......
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Diesel133
1519301847
идите нахер
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Cules2013
1519301866
всё никак деньгами не нажрутся, мало, мало и мало им... они в курсе, что есть другие телеканалы или пиратство в сети? Удачи им. Матч ТВ и так никому не нравится.
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NeoNaTe
1519302132
не канал а дерьмо собачье во главе с канделаки...
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mdu86
1519302333
Да чего уж там, крутите тогда целые сутки ПФЛ и биатлон с Губерниевым. Еле сдерживаюсь, что бы не за материться...
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insider_retro
1519302563
Как обычно - всё для людей!(((
Ответить
AlfavitЪ
1519304427
Буду голосовать за перемены, раз новая политика, так вообще новая.
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Artemka69
1519305261
Спасибо блин огромное!!!!СКОТЫ!!!!!!
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Куртуазные манеры
1519305503
Когда в нашей гребанной стране появятся хорошие новости?
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Сибирь за Спартак
1519306675
Махач дебилов в клетке куда рейтинговей.
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