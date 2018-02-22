«Чемпионат»: «Матч ТВ» не покажет матч «Локомотив» – «Спартак» из-за новой политики канала

Телеканал «Матч ТВ» не покажет встречу 21 тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» (4 марта), сообщил «Чемпионат».

«Непоказ матча – это новая политика «Матч ТВ». Со следующего сезона между каналом и лигой будет заключено новое соглашение. Все рейтинговые матчи РФПЛ будут доступны только на платном канале, а на федеральном канале будут показываться игры «среднего звена». Такая политика устраивает как Лигу, так и руководство канала», – говорится в сообщении источника.

Матч будет показан на канале «Наш Футбол».

Напомним, 21 туром прервется зимняя пауза в чемпионате России.