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    «Чемпионат»: «Матч ТВ» не покажет матч «Локомотив» – «Спартак» из-за новой политики канала

    Телеканал «Матч ТВ» не покажет встречу 21 тура РФПЛ «Локомотив»«Спартак» (4 марта), сообщил «Чемпионат».

    «Непоказ матча – это новая политика «Матч ТВ». Со следующего сезона между каналом и лигой будет заключено новое соглашение. Все рейтинговые матчи РФПЛ будут доступны только на платном канале, а на федеральном канале будут показываться игры «среднего звена». Такая политика устраивает как Лигу, так и руководство канала», – говорится в сообщении источника.

    Матч будет показан на канале «Наш Футбол».

    Напомним, 21 туром прервется зимняя пауза в чемпионате России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2018 15:14
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    Комментарии158
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 23 февраля 2018, 09:43

      Одна надежда, что простой болельщик по фамилии Путин внесёт коррективы в политику канала...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 23 февраля 2018, 09:39

      Как ответ, предлагаю новую политику для рекламодателей - не размещать рекламу на канале «Матч ТВ».

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 23 февраля 2018, 08:59

      ВСЕ ДЛЯ НАРОДА ВОРЬЁ НЕ КАК НЕ НАХАПАЮТСЯ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 23 февраля 2018, 08:37

      спасибо,идите на... с платной трансляцией,не забываете главное народ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 февраля 2018, 07:37

      совсем оборзели

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 февраля 2018, 07:36

      но не устраивает болельщиков

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 23 февраля 2018, 06:05

      Я так мечтал придти со смены, включить тв и посмотреть матч Урал - Ска Хабаровск. Матч ТВ, мы делаем спорт доступным!

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 23 февраля 2018, 02:49

      чем больше к нам подобным образом относятся,тем меньше желающих в дальнейшем смотреть,наблюдать,комментировать и злиться насчет зарплат футболеров недалеких будет впредь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 23 февраля 2018, 01:24

      А в чём сыр-бор собственно? Кому-то 150-ти рублей в месяц на просмотр матча любимой команды жалко? Ну, литром меньше пива.., не убудет же надеюсь.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Bivaliy67 23 февраля 2018, 02:24

      О чем ты говоришь, у нас же народ любители халявы и ты пролистай коменты и посмотри скольок таких

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      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 23 февраля 2018, 00:33

      Ацтой. Они о.уели. Ничего, найдём, где посмотреть.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Billy Blaidd 23 февраля 2018, 02:26

      Ага 300 рублей с бедненьких теперь будут брать, прям вообще ах...Из за таких как ты наши клубы недополучают деньги с телетрансляций

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