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Матч за Суперкубок России может пройти в Катаре

2 марта 2018, 11:04
69

РФПЛ ведет переговоры о проведении матча за Суперкубок России за пределами страны. Наиболее вероятным выглядит вариант с Катаром.

«Разговоры о Катаре все еще актуальны, идут переговоры. У нас есть поддержка и со стороны клубов, и от РФС. Суперкубок – коммерческий матч.

Нет, рассматривается не только Катар, есть еще одна страна, но я думаю, что Катар – реальнее», – рассказал Президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. Матч за трофей проходил в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Прядкин Сергей
Комментарии (69)
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polozovs
1519978180
Лучше бы в Крыму провели
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insider_retro
1519979398
А что?! Патриотично и в духе времени!((( Для кого играть? Для кого футбол и Кубок? Перекошенные коммерцией идиоты....
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_Marqella_
1519980561
Не понятны мотивы такого решения, зачем Катар.....?? ?Я в недоумении....
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VVM1964
1519984176
Думаю чиновники из РФПЛ все должны присутствовать на этом матче с женами и детьми ( ну естественно за государственный счет - это же служебная командировка ) . (((((
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oyabun
1519987470
А чего тогда и весь Чемпионат России не перенести в Катар? У нас футбол вообще для кого, господа чиновники?!
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Кинстифа
1519988237
всё тупее и тупее наши чинушники.... Они реально думают. что за три девять земель поедут его смотреть????
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Garrincha58
1519988269
для кого стадионы строим и миллиарды гос-ных денег тратим почему не провести матч в Сочи или Волгограде или Калининграде а то после ЧМ кто на эти стадионы ходить будет?
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mialkov
1519993895
Надо выслать всех чиновников из РФС и РФПЛ в Катар без права обратного возврата...
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Dimka_Foxy
1519997868
Настроили бл.ть стадионов, а играть в катаре собрались, колуны одни..
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OfaZavr
1520004691
вот лишь все для выгоды а о болельщиках думать вообще не нужно, как матч в Сочи перенести так сразу говорят что болельщикам неудобно и т.д. а тут неважно. да и кому он нужен то в Катаре непонятно.
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