Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матч за Суперкубок России может пройти в Катаре

    РФПЛ ведет переговоры о проведении матча за Суперкубок России за пределами страны. Наиболее вероятным выглядит вариант с Катаром.

    «Разговоры о Катаре все еще актуальны, идут переговоры. У нас есть поддержка и со стороны клубов, и от РФС. Суперкубок – коммерческий матч.

    Нет, рассматривается не только Катар, есть еще одна страна, но я думаю, что Катар – реальнее», – рассказал Президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Напомним, что Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. Матч за трофей проходил в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2018 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии67
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      igoor52 27 марта 2018, 18:50

      ПРЯДКИН себе командировку точно выпешит!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 22 марта 2018, 14:11

      Вот кому пришло в голову проводить матч в Катаре......кто-нибудь из болельщиков туда поедет? Вы для них и играете, будьте добры проводить матчи на территории России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 марта 2018, 19:01

      Правильно!Странам 3 мира надо держаться вместе!XD

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 17 марта 2018, 18:49

      ЧЁ футбольные чинуши совсем мозги пропили,для кого там играть. матч -тв отстой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 10 марта 2018, 11:27

      Слов нет. На олимпиаду не пускают, а на свой суперкубок сами уезжаем из страны. Диву даёшься ! И это перед ЧМ. Американские хакеры виноваты. В Катаре подсыпят мельдоний и лишат ЧМ. Я буду очень рад.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      veltrener > sergey610 14 марта 2018, 14:26

      Успокойся! Суперкубок пройдёт после ЧМ :))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 3 марта 2018, 18:43

      Может и матчи Чемпионата РФ за границей проводить начнёте? ********.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 3 марта 2018, 08:36

      Лучше на Северном полюсе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 3 марта 2018, 05:02

      ну что тут поделаешь,если у руководства рпфл вместо головы жопа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 3 марта 2018, 00:03

      Кто его там смотреть будет? Или может 40 тыщ зрителей за счет клубов самолетами привезут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 2 марта 2018, 23:52

      лучше в Гондурасе

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11