Матч за Суперкубок России может пройти в Катаре

РФПЛ ведет переговоры о проведении матча за Суперкубок России за пределами страны. Наиболее вероятным выглядит вариант с Катаром.

«Разговоры о Катаре все еще актуальны, идут переговоры. У нас есть поддержка и со стороны клубов, и от РФС. Суперкубок – коммерческий матч.

Нет, рассматривается не только Катар, есть еще одна страна, но я думаю, что Катар – реальнее», – рассказал Президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. Матч за трофей проходил в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.