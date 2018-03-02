Неймар может восстановиться к старту Бразилии на ЧМ-2018

Нападающий «ПСЖ» Неймар имеет все шансы для того, чтобы восстановиться после травмы, полученной в игре французской Лиги 1 с «Марселем», к старту сборной Бразилии на чемпионате мира-2018.

«Я уверен в том, что Неймар восстановится к первому матчу чемпионата мира. Во-первых, он атлет, который всегда находится в отличной форме. Каждый день он работает физиотерапевтом и тренером по физподготовке. Во-вторых, Неймар не набирает вес, у него нет с этим проблем. В-третьих, он молод и полон желания играть, он любит футбол.

Все это должно значительно облегчить процесс его восстановления и подготовки к чемпионату мира. Могу сказать, что у него достаточно времени, чтобы быть готовым к первому матчу», – приводит слова тренера по физподготовке сборной Бразилии Фабио Махсереджяна Globo Esporte.

Напомним, что из-за перелома пятой плюсневой кости футболисту понадобилась операция. Он вынужден будет пропустить около трех месяцев.

Сборная Бразилии проведет свой первый матч на ЧМ-2018 против Швейцарии. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону 17 июня.