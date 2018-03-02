Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар может восстановиться к старту Бразилии на ЧМ-2018

    Нападающий «ПСЖ» Неймар имеет все шансы для того, чтобы восстановиться после травмы, полученной в игре французской Лиги 1 с «Марселем», к старту сборной Бразилии на чемпионате мира-2018.

    «Я уверен в том, что Неймар восстановится к первому матчу чемпионата мира. Во-первых, он атлет, который всегда находится в отличной форме. Каждый день он работает физиотерапевтом и тренером по физподготовке. Во-вторых, Неймар не набирает вес, у него нет с этим проблем. В-третьих, он молод и полон желания играть, он любит футбол.

    Все это должно значительно облегчить процесс его восстановления и подготовки к чемпионату мира. Могу сказать, что у него достаточно времени, чтобы быть готовым к первому матчу», – приводит слова тренера по физподготовке сборной Бразилии Фабио Махсереджяна Globo Esporte.

    Напомним, что из-за перелома пятой плюсневой кости футболисту понадобилась операция. Он вынужден будет пропустить около трех месяцев.

    Сборная Бразилии проведет свой первый матч на ЧМ-2018 против Швейцарии. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону 17 июня.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2018 11:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 2 марта 2018, 20:12

      Без
      Неймара
      Бразилия
      уже не
      Бразилия!
      Бразилия на Чемпах ,как вишенка на торте!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore > alex1951 5 марта 2018, 16:30

      Может, но не факт! Ждём восстановления к 27 октября 2018года.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 11:42

      Скорейшего выздоравления,Ней.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11