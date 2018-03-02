Каррера: «Слух о конфликте в «Спартаке» распространила питерская газета. К этому надо относиться с иронией»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о конфликте с Фернандо и Денисом Глушаковым.

— Конечно, в «Спартаке» конфликт. Глушаков и Фернандо проспорили мне обед — и теперь возник спор из-за того, кто будет платить.

— Вы серьезно?

— Само собой, это шутка. Никаких конфликтов у нас нет.

— Как футболисты отреагировали на этот слух?

— Они достаточно опытные спортсмены, чтобы не поддаваться на провокации. Это ведущие футболисты «Спартака», на которых я рассчитываю и которым очень доверяю.

— По-вашему, почему это произошло именно сейчас?

— Все соскучились по чемпионату России. Когда появляются такие вещи, это добавляет перца нашему чемпионату.

Надо понимать, что слух распространила питерская газета, и относиться к нему нужно с иронией. Мои игроки работают только на благо «Спартака» и доказывают это уже давно