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    Каррера: «Слух о конфликте в «Спартаке» распространила питерская газета. К этому надо относиться с иронией»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о конфликте с Фернандо и Денисом Глушаковым.

    — Конечно, в «Спартаке» конфликт. Глушаков и Фернандо проспорили мне обед — и теперь возник спор из-за того, кто будет платить.

    — Вы серьезно?

    — Само собой, это шутка. Никаких конфликтов у нас нет.

    — Как футболисты отреагировали на этот слух?

    — Они достаточно опытные спортсмены, чтобы не поддаваться на провокации. Это ведущие футболисты «Спартака», на которых я рассчитываю и которым очень доверяю.

    — По-вашему, почему это произошло именно сейчас?

    — Все соскучились по чемпионату России. Когда появляются такие вещи, это добавляет перца нашему чемпионату.

    Надо понимать, что слух распространила питерская газета, и относиться к нему нужно с иронией. Мои игроки работают только на благо «Спартака» и доказывают это уже давно

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.03.2018 16:37
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    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 3 марта 2018, 00:11

      локо вздрючит спартаГ, Зенит поломает ноги на грядках в ростове.... цска подымется в таблице.... и станет чемпионом или 2 место с отрывом 1-2 очка ВАНГУЮ!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 3 марта 2018, 00:09

      удивлен что Каррера умеет читать по русски а тем более выписывает питерские газеты..... ******

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 20:04

      Исчерпывающий ответ, желтым газетенкам.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 2 марта 2018, 19:42

      Кто бы сомневался откуда ветер дует))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 марта 2018, 19:35

      Дай то Бог чтобы правда все было бы нормально.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 марта 2018, 19:27

      Бомжурналист?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 19:10

      я и не сомневался что это очередная пакость от питерских журналистов.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 2 марта 2018, 19:09

      питер и IQ вещи несовместимые ... Априори !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      xako57 2 марта 2018, 19:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. Сайт - 1einsider.com

      -5
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    • ...
      Рейтинг: -546

      massaboss 2 марта 2018, 18:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гниломясная блевотина опарышей

      -8
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      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > massaboss 2 марта 2018, 18:13

      ? У Вас все хорошо?

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > massaboss 2 марта 2018, 18:16

      приятного аппетита

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > massaboss 2 марта 2018, 18:38

      это все или еще что то закажете ?)))

      6
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