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  • Каррера: «Слух о конфликте в «Спартаке» распространила питерская газета. К этому надо относиться с иронией»

Каррера: «Слух о конфликте в «Спартаке» распространила питерская газета. К этому надо относиться с иронией»

2 марта 2018, 16:37
24

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о конфликте с Фернандо и Денисом Глушаковым.

— Конечно, в «Спартаке» конфликт. Глушаков и Фернандо проспорили мне обед — и теперь возник спор из-за того, кто будет платить.

— Вы серьезно?

— Само собой, это шутка. Никаких конфликтов у нас нет.

— Как футболисты отреагировали на этот слух?

— Они достаточно опытные спортсмены, чтобы не поддаваться на провокации. Это ведущие футболисты «Спартака», на которых я рассчитываю и которым очень доверяю.

— По-вашему, почему это произошло именно сейчас?

— Все соскучились по чемпионату России. Когда появляются такие вещи, это добавляет перца нашему чемпионату.

Надо понимать, что слух распространила питерская газета, и относиться к нему нужно с иронией. Мои игроки работают только на благо «Спартака» и доказывают это уже давно

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Фернандо Каррера Массимо
Комментарии (24)
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ufos73
1519998409
Демократично еще назвал... Надо было сказать желтухой!
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Sanek85
1519998856
А факт что вы играть зассали чтобы к Локо подготовиться кто распространяет, а свин?
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Боцман59rus
1519998953
у нас 90% СМИ в стране пиТерские
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Полная Канистра
1520001627
так вот откуда во все щели ветер дует
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Spartak №1
1520002792
УТКИ .........ДОБАВЛЯЮТ ПЕРЦА ЧЕМПИОНАТУ!!!
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xako57
1520006767
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. Сайт - 1einsider.com
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OfaZavr
1520007007
я и не сомневался что это очередная пакость от питерских журналистов.
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Диктор
1520008507
Дай то Бог чтобы правда все было бы нормально.
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Пестрый
1520008956
Кто бы сомневался откуда ветер дует))
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zigbert
1520010240
Исчерпывающий ответ, желтым газетенкам.
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