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Модричу грозит до 6 лет тюрьмы за ложные показания в суде

2 марта 2018, 18:02
16

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может быть приговорен к уголовной ответственности, сообщает хорватский ресурс Index.

В июне 2017 года хавбек дал показания в хорватском суде по коррупционному делу Здравко Мамича, бывшего президента загребского «Динамо». Хорватские СМИ оценивают преступления на сумму 17,2 миллиона евро. Мамич занимал пост с 2003 по 2016 год, после чего стал членом клубного совета.

На суде Модрич дал показания касаемо своего перехода из загребского клуба в «Тоттенхэм» в 2008 году. По данным следствия, игрок получил свою долю за переход, но позже вернул деньги Мамичу.

На повторном заседании суда Модрич не указал фактов, которые сообщил в прошлом году.

Согласно источнику, прокуратура города Осиек обвинила 32-летнего Модрича в даче ложных показаний. Уголовный кодекс Хорватии в таких случаях предусматривает от пяти месяцев до шести лет заключения.

«Бомбардир» писал о ситуации в июне.

Модрич может сесть в тюрьму на пять лет. Что случилось?

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Динамо Загреб Реал Хорватия Модрич Лука
Комментарии (16)
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Татарин за ЦСКА
1520003568
Мадрид откупит)))
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OfaZavr
1520004120
попал так попал, теперь попробуй выкрутись. хотя если адвокатам хорошо заплатит они могут и вытащить.
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Eddyson
1520005494
Ничего страшного: отсидит и выйдет честным и порядочным человеком. Перес передачи будет возить.))
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xako57
1520006665
Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
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zigbert
1520011231
Нанять хороших адвокатов и дело в шляпе.Для самого Модрича все это очень не приятно.
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+50/-50
1520012483
Влип. Из реальского ресторана, да на осиекскую баланду. В тюрьме возглавит команду "сидельцев" в игре против команды "вертухаев".
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NeoNaTe
1520013009
очередной недозек, сколько их уже было, ни одного пока не закрыли
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soltik09
1520014234
Эта сага не первый год идет, очередной способ оказать давление перед важной игрой с ПСЖ.
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