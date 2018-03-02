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    Модричу грозит до 6 лет тюрьмы за ложные показания в суде

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич может быть приговорен к уголовной ответственности, сообщает хорватский ресурс Index.

    В июне 2017 года хавбек дал показания в хорватском суде по коррупционному делу Здравко Мамича, бывшего президента загребского «Динамо». Хорватские СМИ оценивают преступления на сумму 17,2 миллиона евро. Мамич занимал пост с 2003 по 2016 год, после чего стал членом клубного совета.

    На суде Модрич дал показания касаемо своего перехода из загребского клуба в «Тоттенхэм» в 2008 году. По данным следствия, игрок получил свою долю за переход, но позже вернул деньги Мамичу.

    На повторном заседании суда Модрич не указал фактов, которые сообщил в прошлом году.

    Согласно источнику, прокуратура города Осиек обвинила 32-летнего Модрича в даче ложных показаний. Уголовный кодекс Хорватии в таких случаях предусматривает от пяти месяцев до шести лет заключения.

    «Бомбардир» писал о ситуации в июне.

    Модрич может сесть в тюрьму на пять лет. Что случилось?

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2018 18:02
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +238

      soltik09 2 марта 2018, 21:10

      Эта сага не первый год идет, очередной способ оказать давление перед важной игрой с ПСЖ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 2 марта 2018, 20:50

      очередной недозек, сколько их уже было, ни одного пока не закрыли

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 2 марта 2018, 20:41

      Влип. Из реальского ресторана, да на осиекскую баланду. В тюрьме возглавит команду "сидельцев" в игре против команды "вертухаев".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > +50/-50 2 марта 2018, 20:58

      не знаю как некоторым,но это выражение мне понравилось

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 20:20

      Нанять хороших адвокатов и дело в шляпе.Для самого Модрича все это очень не приятно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zigbert 2 марта 2018, 20:35

      Может отразиться на карьере

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert > Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 20:39

      Конечно все это будет отвлекать.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zigbert 2 марта 2018, 20:57

      +возраст

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert > Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 21:01

      В общем вляпался в историю.

      2
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      Рейтинг: -17

      xako57 2 марта 2018, 19:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

      -8
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 2 марта 2018, 18:44

      Ничего страшного: отсидит и выйдет честным и порядочным человеком. Перес передачи будет возить.))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 18:22

      попал так попал, теперь попробуй выкрутись. хотя если адвокатам хорошо заплатит они могут и вытащить.

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 2 марта 2018, 20:34

      Привет.Балго,что есть чем платить)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 09:19

      Привет. это точно, еще и не от такого отмазать смогут))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 3 марта 2018, 11:01

      Согласен,в современном мире можно всё и всех купить)))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 18:12

      Мадрид откупит)))

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