Модричу грозит до 6 лет тюрьмы за ложные показания в суде

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может быть приговорен к уголовной ответственности, сообщает хорватский ресурс Index.

В июне 2017 года хавбек дал показания в хорватском суде по коррупционному делу Здравко Мамича, бывшего президента загребского «Динамо». Хорватские СМИ оценивают преступления на сумму 17,2 миллиона евро. Мамич занимал пост с 2003 по 2016 год, после чего стал членом клубного совета.

На суде Модрич дал показания касаемо своего перехода из загребского клуба в «Тоттенхэм» в 2008 году. По данным следствия, игрок получил свою долю за переход, но позже вернул деньги Мамичу.

На повторном заседании суда Модрич не указал фактов, которые сообщил в прошлом году.

Согласно источнику, прокуратура города Осиек обвинила 32-летнего Модрича в даче ложных показаний. Уголовный кодекс Хорватии в таких случаях предусматривает от пяти месяцев до шести лет заключения.

«Бомбардир» писал о ситуации в июне.

Модрич может сесть в тюрьму на пять лет. Что случилось?