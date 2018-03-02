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    Канунников разорвал контракт с «Рубином» и может перейти в «СКА-Хабаровск»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников расторг соглашение с клубом. Об этом сообщил официальный сайт казанцев.

    «Ринат Саярович действительно заинтересован в Канунникове.

    Никакой аренды быть не может, скорее всего это будет полноценный трансфер. 21 февраля Канунников был отзаявлен у «Рубина», – сказал Павел Андреев, агент футболиста.

    Канунников пополнил состав «Рубина» в июле 2014 года, перейдя из «Амкара». Игрок является воспитанником «Зенита» и принадлежал клубу с 2009 по 2013 год.

    В текущем сезоне он забил два гола и отдал одну результативную передачу в 17 играх.

    Источник: Sport24

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    02.03.2018 13:12
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 18:50

      как то странно что Рубин решил его отпустить в такие непростые времена для клуба, ладно легов раздают но свой то почему не нужен.

      2
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 2 марта 2018, 17:36

      Давно слежу за ним в надежде, что может быть заиграет наконец, увы...., его уровень ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 марта 2018, 16:45

      Даже Иванов Гриша на него не запал , странно , хотя Максим из Н.Тагила Что-то видимо у парня не так , уж с чем - не знаю .

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 2 марта 2018, 14:40

      Наконец-то!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 марта 2018, 14:39

      кумиром Кержаков был..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 2 марта 2018, 14:27

      Результативность для напа ни к чёрту. Вот и не может нигде задержаться. Может СКА его команда, кто знает.

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol > woyser 2 марта 2018, 14:41

      Он не нап, он атакующий п-з. Ему пас надо раздавать, а кому???

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 марта 2018, 14:24

      Что-то нигде задержаться с пользой не получается...
      Возраст, опыт, паспорт и не часто травмируется - всё есть... Чёёё не хватает?!)))

      4
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      Рейтинг: +21

      pazak 2 марта 2018, 14:21

      видать денег мало там платили

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      Рейтинг: +32

      pro-vad 2 марта 2018, 14:04

      Все что не делается - к лучшему! Может хоть на новом месте с новыми эмоциями прогрессировать начнет. А так, переход устроит все три стороны!

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      Рейтинг: +128

      Denis199244 2 марта 2018, 13:57

      Статистика для напа за 17 игр очень слабая

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