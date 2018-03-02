Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канунников разорвал контракт с «Рубином» и может перейти в «СКА-Хабаровск»

Канунников разорвал контракт с «Рубином» и может перейти в «СКА-Хабаровск»

2 марта 2018, 13:12
17

Нападающий «Рубина» Максим Канунников расторг соглашение с клубом. Об этом сообщил официальный сайт казанцев.

«Ринат Саярович действительно заинтересован в Канунникове.

Никакой аренды быть не может, скорее всего это будет полноценный трансфер. 21 февраля Канунников был отзаявлен у «Рубина», – сказал Павел Андреев, агент футболиста.

Канунников пополнил состав «Рубина» в июле 2014 года, перейдя из «Амкара». Игрок является воспитанником «Зенита» и принадлежал клубу с 2009 по 2013 год.

В текущем сезоне он забил два гола и отдал одну результативную передачу в 17 играх.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин СКА-Хабаровск Канунников Максим
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1519987608
Странное решение,а как же Рубин?
Ответить
Garrincha58
1519987917
а какие надежды подавал еще будучи в Зените, но рожденный ползать летать не может это типа Могилевца и Ионова гонору много а толку мало
Ответить
Obojaemiy
1519987922
как то мутно все!
Ответить
Denis199244
1519988240
Статистика для напа за 17 игр очень слабая
Ответить
pro-vad
1519988682
Все что не делается - к лучшему! Может хоть на новом месте с новыми эмоциями прогрессировать начнет. А так, переход устроит все три стороны!
Ответить
insider_retro
1519989857
Что-то нигде задержаться с пользой не получается... Возраст, опыт, паспорт и не часто травмируется - всё есть... Чёёё не хватает?!)))
Ответить
woyser
1519990078
Результативность для напа ни к чёрту. Вот и не может нигде задержаться. Может СКА его команда, кто знает.
Ответить
shinnik
1519990776
кумиром Кержаков был..
Ответить
dok66
1519998338
Даже Иванов Гриша на него не запал , странно , хотя Максим из Н.Тагила Что-то видимо у парня не так , уж с чем - не знаю .
Ответить
OfaZavr
1520005808
как то странно что Рубин решил его отпустить в такие непростые времена для клуба, ладно легов раздают но свой то почему не нужен.
Ответить
Главные новости
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
23:44
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
23:38
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
23:13
1
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
23
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
3
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
10
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
7
Все новости
Все новости
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
23:25
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
10
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
11
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
2
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
2
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+