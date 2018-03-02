Канунников разорвал контракт с «Рубином» и может перейти в «СКА-Хабаровск»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников расторг соглашение с клубом. Об этом сообщил официальный сайт казанцев.

«Ринат Саярович действительно заинтересован в Канунникове.

Никакой аренды быть не может, скорее всего это будет полноценный трансфер. 21 февраля Канунников был отзаявлен у «Рубина», – сказал Павел Андреев, агент футболиста.

Канунников пополнил состав «Рубина» в июле 2014 года, перейдя из «Амкара». Игрок является воспитанником «Зенита» и принадлежал клубу с 2009 по 2013 год.

В текущем сезоне он забил два гола и отдал одну результативную передачу в 17 играх.