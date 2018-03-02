РФС: «Ближайшие два сезона лимит меняться не будет»

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев высказался по поводу изменений в формате лимита на легионеров в РФПЛ.

«На прошлом исполкоме мы рассматривали вопрос о легионерах. Было дано поручение комитету профессионального футбола подготовить предложение. Уже состоялось несколько заседаний.

Идет работа. Но нас никто не торопит, никто не гонит. Вопрос основной и очень важный, должен быть проработан детально. Мы активно принимаем участие в работе профессионального комитета.

Надеюсь, итоговое решение будет устраивать все заинтересованные стороны – клубы, лиги, футболистов. Главное, что мы определили параметры. Ближайшие два сезона лимит меняться не будет. В дальнейшем мы определили, что будут ограничения в заявке по количеству легионеров. И будут требования по доморощенным футболистам. Возможно, появятся критерии для иностранцев.

Мы дали всю эту картину клубам и лигам. Все теперь знают, что два ближайших сезона мы играем по прежним правилам, а потом произойдут изменения. Время подготовиться к ним есть.

Торопиться смысла нет. Естественно, затягивать тоже нельзя. Как только вопрос детально проработают, мы непременно рассмотрим его на исполкоме РФС», – сказал Алаев.