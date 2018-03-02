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РФС: «Ближайшие два сезона лимит меняться не будет»

2 марта 2018, 14:17
13

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев высказался по поводу изменений в формате лимита на легионеров в РФПЛ.

«На прошлом исполкоме мы рассматривали вопрос о легионерах. Было дано поручение комитету профессионального футбола подготовить предложение. Уже состоялось несколько заседаний.

Идет работа. Но нас никто не торопит, никто не гонит. Вопрос основной и очень важный, должен быть проработан детально. Мы активно принимаем участие в работе профессионального комитета.

Надеюсь, итоговое решение будет устраивать все заинтересованные стороны – клубы, лиги, футболистов. Главное, что мы определили параметры. Ближайшие два сезона лимит меняться не будет. В дальнейшем мы определили, что будут ограничения в заявке по количеству легионеров. И будут требования по доморощенным футболистам. Возможно, появятся критерии для иностранцев.

Мы дали всю эту картину клубам и лигам. Все теперь знают, что два ближайших сезона мы играем по прежним правилам, а потом произойдут изменения. Время подготовиться к ним есть.

Торопиться смысла нет. Естественно, затягивать тоже нельзя. Как только вопрос детально проработают, мы непременно рассмотрим его на исполкоме РФС», – сказал Алаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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insider_retro
1519990564
Что бы изменить перекосы в нашем футболе не нужно ждать и что-то исследовать два сезона... Другое дело, за это время должны откатиться вложенные бабки, для того и пауза... А то ведь акцизы на алкоголь и бензин меняют шустро и особо не задумываются...
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Cupota
1519991918
Установите лимит на зарплаты, а на легионеров снимите. Германия живет без лимита и вроде неплохо получается. Ну, сборная точно немного лучше нашей. Да, приедет много недорогих негров. Зато клубы перестанут лопаться от непомерных трат на паспортные брёвна и смотреть станет интереснее. И наши будут стараться, а не плевать шампанским на ожидания болельщиков.
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kykyi
1519993593
Дебилы,*"**!
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Бабушка Зильзиля
1519995443
По ходу рфс тоже меняться не будет.
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Football06
1519996356
Ближайшие 2 года точно Премьер Лига не будет прогрессировать, да и сборная России тоже
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Garrincha58
1519996418
кормите и дальше этих бездарных паспортистов! они бы рады сменить правила но власть против а зачем тогда выборы если уже почти на 99 процентов все известно
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ZAITZEFF2011
1520002088
Ключевые слова "нас никто не торопит, никто не гонит" и "Торопиться смысла нет" говорят о многом...
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Tolegeniskakov
1520006396
Ну да зачем убирать кормушку?если вся схема уже отработана
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zigbert
1520008211
Хотя бы на том спасибо.
Ответить
Александ1982
1520011109
за ближайших 2 года мы не увидим новых имен ,которые могут попасть в сборную!!! шеф все пропало(((
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