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    РФС: «Ближайшие два сезона лимит меняться не будет»

    Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев высказался по поводу изменений в формате лимита на легионеров в РФПЛ.

    «На прошлом исполкоме мы рассматривали вопрос о легионерах. Было дано поручение комитету профессионального футбола подготовить предложение. Уже состоялось несколько заседаний.

    Идет работа. Но нас никто не торопит, никто не гонит. Вопрос основной и очень важный, должен быть проработан детально. Мы активно принимаем участие в работе профессионального комитета.

    Надеюсь, итоговое решение будет устраивать все заинтересованные стороны – клубы, лиги, футболистов. Главное, что мы определили параметры. Ближайшие два сезона лимит меняться не будет. В дальнейшем мы определили, что будут ограничения в заявке по количеству легионеров. И будут требования по доморощенным футболистам. Возможно, появятся критерии для иностранцев.

    Мы дали всю эту картину клубам и лигам. Все теперь знают, что два ближайших сезона мы играем по прежним правилам, а потом произойдут изменения. Время подготовиться к ним есть.

    Торопиться смысла нет. Естественно, затягивать тоже нельзя. Как только вопрос детально проработают, мы непременно рассмотрим его на исполкоме РФС», – сказал Алаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2018 14:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 3 марта 2018, 10:21

      В общем все так же,как у моего покойного соседа по ЗАБРОШЕННОЙ даче-ПОКА ЕГО ГНИЛОЙ САРАЙ СОВСЕМ НЕ РАЗВАЛИТСЯ!

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 2 марта 2018, 20:18

      за ближайших 2 года мы не увидим новых имен ,которые могут попасть в сборную!!! шеф все пропало(((

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 19:30

      Хотя бы на том спасибо.

      3
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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 2 марта 2018, 18:59

      Ну да зачем убирать кормушку?если вся схема уже отработана

      2
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 2 марта 2018, 17:48

      Ключевые слова "нас никто не торопит, никто не гонит" и "Торопиться смысла нет" говорят о многом...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2018, 16:13

      кормите и дальше этих бездарных паспортистов! они бы рады сменить правила но власть против а зачем тогда выборы если уже почти на 99 процентов все известно

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 2 марта 2018, 16:12

      Ближайшие 2 года точно Премьер Лига не будет прогрессировать, да и сборная России тоже

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 2 марта 2018, 15:57

      По ходу рфс тоже меняться не будет.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 марта 2018, 15:26

      Дебилы,*"**!

      6
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      Рейтинг: +223

      Cupota 2 марта 2018, 14:58

      Установите лимит на зарплаты, а на легионеров снимите. Германия живет без лимита и вроде неплохо получается. Ну, сборная точно немного лучше нашей.
      Да, приедет много недорогих негров. Зато клубы перестанут лопаться от непомерных трат на паспортные брёвна и смотреть станет интереснее.
      И наши будут стараться, а не плевать шампанским на ожидания болельщиков.

      4
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