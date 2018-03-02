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    Кураньи: «Смолов достаточно хорош для «Баварии»

    Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о бывших одноклубниках Федоре Смолове и Александре Кокорине.

    — У всех работников клуба, у всех тренеров была возможность выбрать только одного игрока. Выбор был из трех футболистов, все они — топовые. Возможно, наиболее легким вариантом было подписать договор именно с Батшуайи.

    — Может ли Федор Смолов заиграть в бундеслиге?

    — Безусловно, у него есть все необходимые качества для этого. Он достаточно хорош для бундеслиги.

    — Для любой ее команды?

    — Абсолютно любой.

    — Даже «Баварии»?

    — И «Баварии» тоже. У них есть главный форвард Роберт Левандовски, но недавно они купили нового нападающего Сандро Вагнера. Думаю, Смолов находится на одном уровне с Вагнером.

    — А у Александра Кокорина высокие шансы уехать в Европу?

    — Считаю, что в этом сезоне Кокорин играет очень хорошо, забил много голов. И у него также есть все необходимые навыки для игры в Европе. Но, насколько я знаю, он любит Россию и не хочет уезжать.

    — Сможете назвать других молодых российских игроков, которые могли вы бы закрепиться в сильном европейском чемпионате?

    — Например, бывший игрок «Динамо», ныне выступающий за «Спартак» — Роман Зобнин. Он показывает хорошую игру, у него большое футбольное будущее. Он может быть интересен европейским лигам. Главное, чтобы травмы не сказывались

    Источник: Известия

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    02.03.2018 12:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4

      Igor52 9 марта 2018, 10:25

      Нашли опечатку?
      Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим........Конечно нашли,вся статейка!Нечего делать "человеку-офсайду" в европе!Он там нахрен не нужен!Скамейку полировать?Эт да.В РПФЛ,может он и звезда,дикий забивун.....Но,там-европейский футбол!

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 2 марта 2018, 23:36

      Пусть завтра Феда дакажетв матче с Ростовом, что он в порядке.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 18:26

      попробовать можно конечно, но не думаю что сразу в Баварии получится заиграть, все же лучше начать с золотой середины например Шальке или Хоффенхайм.

      2
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 2 марта 2018, 14:38

      Пусть валит, там и посмотрим, чего стоит реально.

      1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 2 марта 2018, 14:23

      Не льсти им только в Китае играть.Там бобла поболее и шампусик .

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус 2 марта 2018, 14:14

      Кокорин на столько любит россию что всегда включает гимн чтобы выпить шампанского за 250 000 долларов ну или евро!

      -2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 13:42

      Сейчас не время,на носу ЧМ 2018,а вот после как знать.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 марта 2018, 13:35

      поняли? "он любит Россию"!!! - а вы тут бабло, тачки, шампанское, Мамаев, двойные сплошные и огнестрельное оружие на свадьбах.
      Ни в одной стране ему таких условий создать не смогут.

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 2 марта 2018, 13:27

      Слова...

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 марта 2018, 13:23

      Болельщики Баварии лишились сна и аппетита.. Когда же он нас осчастливит своим появлением в составе? О Боги мои, яду мне, яду!

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