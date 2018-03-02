Кураньи: «Смолов достаточно хорош для «Баварии»

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о бывших одноклубниках Федоре Смолове и Александре Кокорине.

— У всех работников клуба, у всех тренеров была возможность выбрать только одного игрока. Выбор был из трех футболистов, все они — топовые. Возможно, наиболее легким вариантом было подписать договор именно с Батшуайи.

— Может ли Федор Смолов заиграть в бундеслиге?

— Безусловно, у него есть все необходимые качества для этого. Он достаточно хорош для бундеслиги.

— Для любой ее команды?

— Абсолютно любой.

— Даже «Баварии»?

— И «Баварии» тоже. У них есть главный форвард Роберт Левандовски, но недавно они купили нового нападающего Сандро Вагнера. Думаю, Смолов находится на одном уровне с Вагнером.

— А у Александра Кокорина высокие шансы уехать в Европу?

— Считаю, что в этом сезоне Кокорин играет очень хорошо, забил много голов. И у него также есть все необходимые навыки для игры в Европе. Но, насколько я знаю, он любит Россию и не хочет уезжать.

— Сможете назвать других молодых российских игроков, которые могли вы бы закрепиться в сильном европейском чемпионате?

— Например, бывший игрок «Динамо», ныне выступающий за «Спартак» — Роман Зобнин. Он показывает хорошую игру, у него большое футбольное будущее. Он может быть интересен европейским лигам. Главное, чтобы травмы не сказывались