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Кураньи: «Смолов достаточно хорош для «Баварии»

2 марта 2018, 12:16
14

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о бывших одноклубниках Федоре Смолове и Александре Кокорине.

— У всех работников клуба, у всех тренеров была возможность выбрать только одного игрока. Выбор был из трех футболистов, все они — топовые. Возможно, наиболее легким вариантом было подписать договор именно с Батшуайи.

— Может ли Федор Смолов заиграть в бундеслиге?

— Безусловно, у него есть все необходимые качества для этого. Он достаточно хорош для бундеслиги.

— Для любой ее команды?

— Абсолютно любой.

— Даже «Баварии»?

— И «Баварии» тоже. У них есть главный форвард Роберт Левандовски, но недавно они купили нового нападающего Сандро Вагнера. Думаю, Смолов находится на одном уровне с Вагнером.

— А у Александра Кокорина высокие шансы уехать в Европу?

— Считаю, что в этом сезоне Кокорин играет очень хорошо, забил много голов. И у него также есть все необходимые навыки для игры в Европе. Но, насколько я знаю, он любит Россию и не хочет уезжать.

— Сможете назвать других молодых российских игроков, которые могли вы бы закрепиться в сильном европейском чемпионате?

— Например, бывший игрок «Динамо», ныне выступающий за «Спартак» — Роман Зобнин. Он показывает хорошую игру, у него большое футбольное будущее. Он может быть интересен европейским лигам. Главное, чтобы травмы не сказывались

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Бавария Краснодар Германия Кураньи Кевин
Комментарии (14)
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Татарин за ЦСКА
1519983795
Кокорин,говорит,любит Россию и не хочет уезжать))))Смешно это слышать конечно)))Деньги он любит и понимает,что больше,чем в зинете он нигде не получит.Патриот,твою мать)))
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zatonn
1519986216
Болельщики Баварии лишились сна и аппетита.. Когда же он нас осчастливит своим появлением в составе? О Боги мои, яду мне, яду!
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FanatSerj
1519986917
поняли? "он любит Россию"!!! - а вы тут бабло, тачки, шампанское, Мамаев, двойные сплошные и огнестрельное оружие на свадьбах. Ни в одной стране ему таких условий создать не смогут.
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zigbert
1519987365
Сейчас не время,на носу ЧМ 2018,а вот после как знать.
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Гуус
1519989246
Кокорин на столько любит россию что всегда включает гимн чтобы выпить шампанского за 250 000 долларов ну или евро!
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бочаров
1519989802
Не льсти им только в Китае играть.Там бобла поболее и шампусик .
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paracetamol
1519990711
Пусть валит, там и посмотрим, чего стоит реально.
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OfaZavr
1520004369
попробовать можно конечно, но не думаю что сразу в Баварии получится заиграть, все же лучше начать с золотой середины например Шальке или Хоффенхайм.
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Argon
1520022978
Пусть завтра Феда дакажетв матче с Ростовом, что он в порядке.
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Igor52
1520580338
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим........Конечно нашли,вся статейка!Нечего делать "человеку-офсайду" в европе!Он там нахрен не нужен!Скамейку полировать?Эт да.В РПФЛ,может он и звезда,дикий забивун.....Но,там-европейский футбол!
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