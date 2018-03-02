Рахимов: «Минус 15 – не самая подходящая температура для игры в футбол»

Экс-главный тренер «Локомотива», «Амкара» и «Терека» Рашид Рахимов вспомнил матчи в своей карьере, когда приходилось играть при минусовой температуре.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» был перенесен из-за сильного мороза в Самаре в день игры.

– Андрей Тихонов был готов вывести свою команду на самарский мороз. Массимо Каррера – нет. Вы на чьей стороне?

– Минус 15 – не самая подходящая температура для игры в футбол, мягко говоря. В такую погоду даже дышать трудно, а уж бегать… То, что матч в итоге перенесли на апрель, – разумное решение. Но и позиция Самары объяснима. Игра бы шла в невысоком темпе, что на руку «Крыльям», которые действовали бы строго от обороны. «Спартаку» было бы тяжело ее взломать, ведь на промерзшем поле разница в классе нивелируется.

– Рекордный холод, при котором играла ваша команда?

– Это начало 80-х, первая лига. Я еще в «Памире» был. В ноябре приехали в Киров. Минус 20, пурга. Снег на стадионе укатали, разметку нанесли углем. 0:0 сыграли. Четко помню, что за 90 минут команды не нанесли по воротам ни одного удара!

– Сильно.

– Мяч отскакивал так, что остановить невозможно. Ковырялись и думали: когда ж закончится этот ужас?! Из Душанбе-то мы уезжали в плюс 12. Перепад – тридцать с лишним градусов! Представьте, что творится с легкими в такой момент.

– Ох.

– Из нашей команды после матча заболели четверо, я в том числе. Температура за сорок, уколы… Две недели лежал пластом.

– Как у тренера, таких испытаний не было?

– Разве что когда в Перми работал. В 2010-м в последнем туре принимали ЦСКА. Но минус 10 на искусственном газоне – это не экстрим. Там другая проблема вышла на первый план. Я понимал, какую нагрузку получает футболист на синтетике при резком торможении. Маленький разворот голеностопа – и рвутся связки. Слава богу, обошлось.