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    Рахимов: «Минус 15 – не самая подходящая температура для игры в футбол»

    Экс-главный тренер «Локомотива», «Амкара» и «Терека» Рашид Рахимов вспомнил матчи в своей карьере, когда приходилось играть при минусовой температуре.

    Напомним, матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» был перенесен из-за сильного мороза в Самаре в день игры.

    – Андрей Тихонов был готов вывести свою команду на самарский мороз. Массимо Каррера – нет. Вы на чьей стороне?

    – Минус 15 – не самая подходящая температура для игры в футбол, мягко говоря. В такую погоду даже дышать трудно, а уж бегать… То, что матч в итоге перенесли на апрель, – разумное решение. Но и позиция Самары объяснима. Игра бы шла в невысоком темпе, что на руку «Крыльям», которые действовали бы строго от обороны. «Спартаку» было бы тяжело ее взломать, ведь на промерзшем поле разница в классе нивелируется.

    – Рекордный холод, при котором играла ваша команда?

    – Это начало 80-х, первая лига. Я еще в «Памире» был. В ноябре приехали в Киров. Минус 20, пурга. Снег на стадионе укатали, разметку нанесли углем. 0:0 сыграли. Четко помню, что за 90 минут команды не нанесли по воротам ни одного удара!

    – Сильно.

    – Мяч отскакивал так, что остановить невозможно. Ковырялись и думали: когда ж закончится этот ужас?! Из Душанбе-то мы уезжали в плюс 12. Перепад – тридцать с лишним градусов! Представьте, что творится с легкими в такой момент.

    – Ох.

    – Из нашей команды после матча заболели четверо, я в том числе. Температура за сорок, уколы… Две недели лежал пластом.

    – Как у тренера, таких испытаний не было?

    – Разве что когда в Перми работал. В 2010-м в последнем туре принимали ЦСКА. Но минус 10 на искусственном газоне – это не экстрим. Там другая проблема вышла на первый план. Я понимал, какую нагрузку получает футболист на синтетике при резком торможении. Маленький разворот голеностопа – и рвутся связки. Слава богу, обошлось.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2018 07:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 10:26

      вот верно говорит, кому нужен плохой футбол и риск здоровью в таких условиях.

      2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 2 марта 2018, 10:24

      Хоккей с мячем играют при -20-25,и стадионы полные,в не самых южных городах Архангельск,Хабаровск итд.Никто не ноет.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Аскорбин 2 марта 2018, 11:20

      В хокей играют не в шортах и футболке в бутсах, да и на коньках катиться, это не бегать...

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 марта 2018, 09:47

      многие кричали что спартаку все условия а ведь многие поддерживают что правильно матч перенесли гуманность превыше всего а не кичество

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 марта 2018, 09:36

      расскажите это составителям календаря...

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      Рейтинг: +201

      МасСуд 2 марта 2018, 08:57

      получать такие зарплаты и быть такими жопоногими тоже мягко говоря .уево!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > МасСуд 2 марта 2018, 11:23

      Ни одна ЗП не спасет от простуды, гриппа или восполенея легких, и это первая игра, а не последняя...

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