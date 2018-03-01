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    Бельгийский журналист: «ПСЖ» начал работу по трансферу Куртуа

    Вратарь «Челси» Тибо Куртуа находится в сфере интересов «ПСЖ». Об этом сообщил корреспондент Het Laatste Nieuws Кристоф Терье.

    «ПСЖ» определенно интересуется Куртуа. Парижане только разведывают обстановку и уже провели неформальные переговоры. Официального предложения пока не было. Все будет зависеть от финансового фэйр-плэй и игроков, которые покинут команду.

    Куртуа хочет играть в клубе, которые претендует на кубок Лиги чемпионов», – написал журналист в твиттере.

    В феврале сообщалось, что руководство «Челси» хочет начать с 25-летним игроков переговоры о продлении контракта.

    Также известно об интересе к Куртуа со стороны «Реала».

    Источник: Twitter

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    01.03.2018 12:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 1 марта 2018, 17:39

      Пусть Миньоле забирают.От тоже бельгиец.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +119

      underground_10 1 марта 2018, 12:47

      Челси» определенно интересуется Куртуа. Синие только разведывают обстановку и уже провели неформальные переговоры ??? - это как понимать???

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > underground_10 1 марта 2018, 12:49

      Бомбардир перепутал Челси с ПСЖ, синие они все на одно лицо же,))))))))))))))

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      Рейтинг: +119

      underground_10 > Dgad 1 марта 2018, 13:05

      да я понял))) просто постоянно такие глупые ошибки))

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