Бельгийский журналист: «ПСЖ» начал работу по трансферу Куртуа

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа находится в сфере интересов «ПСЖ». Об этом сообщил корреспондент Het Laatste Nieuws Кристоф Терье.

«ПСЖ» определенно интересуется Куртуа. Парижане только разведывают обстановку и уже провели неформальные переговоры. Официального предложения пока не было. Все будет зависеть от финансового фэйр-плэй и игроков, которые покинут команду.

Куртуа хочет играть в клубе, которые претендует на кубок Лиги чемпионов», – написал журналист в твиттере.

В феврале сообщалось, что руководство «Челси» хочет начать с 25-летним игроков переговоры о продлении контракта.

Также известно об интересе к Куртуа со стороны «Реала».