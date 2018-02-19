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    «Реал» хочет начать переговоры с «Челси» по Куртуа на этой неделе

    «Реал» на этой неделе намерен вступить в переговоры с «Челси» по трансферу голкипера Тибо Куртуа.

    Ранее сообщалось, что агент бельгийца регулярно проводит встречи с руководством мадридского клуба.

    По информации СМИ, президент сливочных Флорентино Перес хочет значительно обновить состав грядущим летом. Среди приоритетных целей – нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, полузащитник «Челси» Эден Азар и форвард «ПСЖ» Неймар.

    В нынешнем сезоне Куртуа провел 34 матча (16 – на ноль), в которых пропустил 32 гола.

    Источник: Tribalfootball

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    19.02.2018 17:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 19 февраля 2018, 21:41

      Ну нафига он нужен,чем вас идиотов не устраивает Кейлор

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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 19 февраля 2018, 20:26

      посмотрим)))

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