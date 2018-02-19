«Реал» хочет начать переговоры с «Челси» по Куртуа на этой неделе

«Реал» на этой неделе намерен вступить в переговоры с «Челси» по трансферу голкипера Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что агент бельгийца регулярно проводит встречи с руководством мадридского клуба.

По информации СМИ, президент сливочных Флорентино Перес хочет значительно обновить состав грядущим летом. Среди приоритетных целей – нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, полузащитник «Челси» Эден Азар и форвард «ПСЖ» Неймар.

В нынешнем сезоне Куртуа провел 34 матча (16 – на ноль), в которых пропустил 32 гола.