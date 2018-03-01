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    Защитник «Тосно» Чернов: «Как грелись в перерыве? Ногами махали!»

    Защитник «Тосно» Евгений Чернов считает, что его команда могла более уверенно победить «Луч-Энергию» в четвертьфинальном матче Кубка России, если бы не пропустила необязательный гол.

    «Сложная получилась игра, хотя могло показаться, что для нас все складывалось просто, особенно в первом тайме. Хорошо, что мы не дали сопернику ничего сделать у своих ворот, а сами смогли забить два мяча.

    Во второй половине пропустили необязательный мяч, упустили нити игры, и стало сложнее нам. Тем более, у соперника стали получаться острые атаки. Непростая победа.

    Как грелись в перерыве? Ногами махали! (смеется).

    Немного не разобрались в моменте с пропущенным голом. Могли спокойно выбить мяч, но решили сохранить его, что и привело к голу.

    Не могу сказать, кого хотел бы видеть в полуфинале. Будем серьезно готовиться к любому сопернику и выходить играть только на победу!» – заявил после матча Чернов.

    Четвертьфинальный матч Кубка России «Тосно» – «Луч-Энергия» завершился со счетом 2:1.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.03.2018 08:15
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