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    У Даниэля Карвальо украли футболку с финала Кубка УЕФА 2005 года

    Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, какие сувениры у него остались после выступления за красно-синих. Один из главных артефактов был у бразильца украден.

    «У меня осталось много вещей с символикой ЦСКА. В том числе куртка и майка, которая висит дома в зале. Футболку, в которой выиграл Кубок УЕФА, украли. Три года назад грабители ворвались и забрали еe, телевизор, приставку и прочие вещи. В тот момент никого не было дома. Я жил за границей.

    Ещe на память остались матрeшки. Их подарил мне и Вагнеру Лаву болельщик, который встретил нас у входа на базу в Ватутинках. По сути, весь зал — сувениры из России. Либо те, что мне дарили, либо те, что я сам покупал», – сказал южноамериканец.

    Карвальо выступал за армейцев с 2004 по 2009 годы (85 игр в РФПЛ, девять голов).

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2018 00:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 1 марта 2018, 10:06

      уже продали наверное

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 1 марта 2018, 09:05

      Телевизор, приставку и прочие вещи купил уже наверное, а вот футболка с финала Кубка УЕФА - эксклюзивная вещь, в единственном экземпляре. Сочувствую!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 08:52

      Воры всегда берут самое ценное.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 00:53

      Ну это просто не в какие ворота)))

      5
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