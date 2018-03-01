У Даниэля Карвальо украли футболку с финала Кубка УЕФА 2005 года

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, какие сувениры у него остались после выступления за красно-синих. Один из главных артефактов был у бразильца украден.

«У меня осталось много вещей с символикой ЦСКА. В том числе куртка и майка, которая висит дома в зале. Футболку, в которой выиграл Кубок УЕФА, украли. Три года назад грабители ворвались и забрали еe, телевизор, приставку и прочие вещи. В тот момент никого не было дома. Я жил за границей.

Ещe на память остались матрeшки. Их подарил мне и Вагнеру Лаву болельщик, который встретил нас у входа на базу в Ватутинках. По сути, весь зал — сувениры из России. Либо те, что мне дарили, либо те, что я сам покупал», – сказал южноамериканец.

Карвальо выступал за армейцев с 2004 по 2009 годы (85 игр в РФПЛ, девять голов).