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  • У Даниэля Карвальо украли футболку с финала Кубка УЕФА 2005 года

У Даниэля Карвальо украли футболку с финала Кубка УЕФА 2005 года

1 марта 2018, 00:06
4

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал, какие сувениры у него остались после выступления за красно-синих. Один из главных артефактов был у бразильца украден.

«У меня осталось много вещей с символикой ЦСКА. В том числе куртка и майка, которая висит дома в зале. Футболку, в которой выиграл Кубок УЕФА, украли. Три года назад грабители ворвались и забрали еe, телевизор, приставку и прочие вещи. В тот момент никого не было дома. Я жил за границей.

Ещe на память остались матрeшки. Их подарил мне и Вагнеру Лаву болельщик, который встретил нас у входа на базу в Ватутинках. По сути, весь зал — сувениры из России. Либо те, что мне дарили, либо те, что я сам покупал», – сказал южноамериканец.

Карвальо выступал за армейцев с 2004 по 2009 годы (85 игр в РФПЛ, девять голов).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карвальо Даниэл
Комментарии (4)
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Татарин за ЦСКА
1519854782
Ну это просто не в какие ворота)))
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zigbert
1519883564
Воры всегда берут самое ценное.
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Dominator777
1519884319
Телевизор, приставку и прочие вещи купил уже наверное, а вот футболка с финала Кубка УЕФА - эксклюзивная вещь, в единственном экземпляре. Сочувствую!
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ПФК ЦСКА Моscow
1519887996
уже продали наверное
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