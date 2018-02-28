Погребняк хочет сыграть в полуфинале Кубка со «Спартаком», а не с «Крыльями Советов»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк поделился комментариями после матча 1/4 финала Кубка России против владивостокского «Луча-Энергии» (2:1). В следующем раунде форвард хочет сыграть с московским «Спартаком».

– Как оцениваете свою игру?

– Есть к чему стремиться. Это же мой первый матч за полтора – два года.

– Взаимопонимание с партнерами находите?

– Да, конечно. Вышли в полуфинал Кубка, но главные матчи впереди.

– Как били по воротам замерзшим мячом?

– Да никак, вы же видели! Мы же даже не били, а старались катить.

– «Крылья» или «Спартак»?

– «Спартак»!