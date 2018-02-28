Погребняк хочет сыграть в полуфинале Кубка со «Спартаком», а не с «Крыльями Советов»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк поделился комментариями после матча 1/4 финала Кубка России против владивостокского «Луча-Энергии» (2:1). В следующем раунде форвард хочет сыграть с московским «Спартаком».
– Как оцениваете свою игру?
– Есть к чему стремиться. Это же мой первый матч за полтора – два года.
– Взаимопонимание с партнерами находите?
– Да, конечно. Вышли в полуфинал Кубка, но главные матчи впереди.
– Как били по воротам замерзшим мячом?
– Да никак, вы же видели! Мы же даже не били, а старались катить.
– «Крылья» или «Спартак»?
– «Спартак»!
Источник: «Спорт-Экспресс»