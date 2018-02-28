Глушаков: «Мы были готовы сыграть, но перенос матча – это правильно»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался по поводу переноса матча 1/14 финала кубка России с «Крыльями Советов».

«Мы приехали из Сочи, а не из Москвы. Там потеплее. Мы были готовы сыграть, и «Крылья» тоже. Но так сложились обстоятельства и погодные условия. Две команды решили, что не надо играть. Хотя мы готовились, разогрелись, все сделали, сейчас сгорим от мазей. Отмена матча – это правильно.

В футбол играют люди, они должны получать удовольствие от игры. Болельщики должны приходить не мерзнуть, а как в Самаре заведено: семечки, раки. В таких погодных условиях играть неправильно.

Самые экстремальные погодные условия, в которых я играл? Минус 17 или 18 градусов с «Локомотивом» в Лиге Европы и в Томске в том году», — сказал полузащитник.

Ранее генеральный директор красно-белых Сергей Родионов сказал, что делегация клуба отказалась выпускать команду на поле после замера температуры. Термометр показал -15. Пресс-служба самарского клуба в официальном сообщении отметила, что команда Андрея Тихонова была готова провести встречу.

Согласно РФС, перенесенная игра состоится в Самаре. Ее дата будет определена на заседании органа.