Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «Мы были готовы сыграть, но перенос матча – это правильно»

Глушаков: «Мы были готовы сыграть, но перенос матча – это правильно»

28 февраля 2018, 18:51
6

Капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался по поводу переноса матча 1/14 финала кубка России с «Крыльями Советов».

«Мы приехали из Сочи, а не из Москвы. Там потеплее. Мы были готовы сыграть, и «Крылья» тоже. Но так сложились обстоятельства и погодные условия. Две команды решили, что не надо играть. Хотя мы готовились, разогрелись, все сделали, сейчас сгорим от мазей. Отмена матча – это правильно.

В футбол играют люди, они должны получать удовольствие от игры. Болельщики должны приходить не мерзнуть, а как в Самаре заведено: семечки, раки. В таких погодных условиях играть неправильно.

Самые экстремальные погодные условия, в которых я играл? Минус 17 или 18 градусов с «Локомотивом» в Лиге Европы и в Томске в том году», — сказал полузащитник.

Ранее генеральный директор красно-белых Сергей Родионов сказал, что делегация клуба отказалась выпускать команду на поле после замера температуры. Термометр показал -15. Пресс-служба самарского клуба в официальном сообщении отметила, что команда Андрея Тихонова была готова провести встречу.

Согласно РФС, перенесенная игра состоится в Самаре. Ее дата будет определена на заседании органа.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак Глушаков Денис
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Татарин за ЦСКА
1519833057
Вот только не надо ля-ля-ля
Ответить
С@НЁК.
1519833869
Трусы!Мужиками надо быть!
Ответить
retiremen
1519835006
Все понятно, одно вот не понятно. Тот человек который поставил эти матчи на февраль месяц, чем он думал? И какую ответственность он понесет за принятие такого решения?
Ответить
Sanek85
1519835961
Ублюдки свиные!!!
Ответить
Zeff
1519845897
Это похороны Спартака.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
17
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
3
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
9
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
2
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
9
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Все новости
Все новости
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
22:57
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
22:30
1
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:53
Где смотреть матч «Рубин» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:51
1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:48
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 14:50
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:15
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:13
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:11
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:09
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+