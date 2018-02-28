Матч «Балтика» – «Шальке» перенесен из-за аномального холода

Заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов сообщил о переносе контрольной встречи «Балтики» и «Шальке-04».

Матч был запланирован на 22 марта.

«С учетом рекомендаций Министерства спорта РФ, а также принимая во внимание аномально холодную погоду, сложившеюся сейчас в Калининградской области, было принято решение отменить запланированный матч в марте.

Таким образом, первая игра на новом поле пройдет в апреле между клубами «Балтика» и «Крылья Советов». Мы приглашаем всех болельщиков области поддержать нашу команду», — приводит слова Рольбинова «Новый Калининград».