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  • Матч «Балтика» – «Шальке» перенесен из-за аномального холода

Матч «Балтика» – «Шальке» перенесен из-за аномального холода

28 февраля 2018, 15:47
6

Заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов сообщил о переносе контрольной встречи «Балтики» и «Шальке-04».

Матч был запланирован на 22 марта.

«С учетом рекомендаций Министерства спорта РФ, а также принимая во внимание аномально холодную погоду, сложившеюся сейчас в Калининградской области, было принято решение отменить запланированный матч в марте.

Таким образом, первая игра на новом поле пройдет в апреле между клубами «Балтика» и «Крылья Советов». Мы приглашаем всех болельщиков области поддержать нашу команду», — приводит слова Рольбинова «Новый Калининград».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Товарищеские матчи Балтика Шальке-04
Комментарии (6)
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Obojaemiy
1519822211
До 22 марта погода сто раз поменяется ещё.
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SPARTAK 85
1519825155
Шальке отказал видимо
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momwig_
1519825575
С учетом рекомендация Министерства спорта РФ фром хис харт ин инглиш, команда Шальке как идеологически несоответствующая статусу матча заменена на команду КрыС.
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BigFanFCRV
1519831217
ага, походу что-то не срослось там с Шальке, вот и отменили матч. Полюбому 22 марта в Калининграде будет хорошая погода. Сайт гисметео показывает, что +2 будет и переменная облачность... Не так уж и плохо.
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diadushka
1519994243
я как житель Калининграда могу точную причину назвать ребят! Не слушайте официальную чушь!) Стадион не готов и дай Бог, если к ЧМ успеют достроить....... И дело вовсе не в погоде)
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diadushka
1519994322
Аномальный холод))) Хахахаха! Сейчас +1, а ночью -7! Что тут аномального?)
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