Варан после поражения от «Эспаньола»: «Главная проблема «Реала» – отсутствие стабильности»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан подвел итог поражению от «Эспаньола» (0:1) в 26 туре чемпионата Испании.

«Футболка «Реала» должна прибавлять нам мотивации независимо от афиши матча.

Конечно, на Лигу чемпионов другой настрой, но нельзя проигрывать матчи чемпионата в таком стиле. Мы не можем сдаться в этом турнире. Стабильность – то, чего нам не хватает на протяжении всего сезона. Мы проводим таймы на разном уровне. Такое недопустимо в играх за этот клуб», – сказал француз.

Сливочные занимают третье место в турнирной таблице.