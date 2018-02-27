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  • Черчесов: «Ари и Жоаозиньо в сборной России? Не все так просто»

Черчесов: «Ари и Жоаозиньо в сборной России? Не все так просто»

27 февраля 2018, 23:23
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о шансах на попадание нападающего «Локомотива» Ари и полузащитника «Краснодара» Жоаозиньо в состав национальной команды.

Ранее бразильские игроки получили российские паспорта.

– Ари получил российский паспорт. Он и Жоаозиньо имеют шансы попасть в сборную?

– Я много раз говорил на тему тех, кто получает российский паспорт. Все хотят играть в сборной: и россияне, и иностранцы. Хотят, значит, видят в нас потенциал, это приятно.

Другое дело, что не все так просто. Ни Ари, ни Жоаозиньо мы не просили делать паспорта, они сами так решили. Любой футболист, имеющий юридическое право играть за сборную России и показывающий соответствующий уровень игры, может проявить себя. Другое дело, что быть само по себе хорошим футболистом и показывать себя хорошо в той или иной команде – это разные вещи. Мы прошли определенный путь, команду собираем по крупицам. И не только по игровым качествам, хоть это и один из первых показателей. Есть нюансы.

Поймите правильно: вот мы сидим, с вами беседуем. Вдруг приходит кто-то еще, который не знает сути разговора, и начнет спрашивать про Джикию. Вы понимаете? Вроде сам по себе классный журналист, но нам помешает. И вы будете сидеть и слушать, как я отвечаю на вопросы, которые вы уже задали. Когда команда формируется, любому, даже самому достойному футболисту, сложно найти место в сложившейся конфигурации. Чтобы он смог проявить себя и не испортить то, что есть. В любом спектакле есть роли, которые уже розданы.

Если тот, кто получил роль, выполняет все так, как надо, нужно сто раз подумать, чтобы актера поменять. То есть он может хорошо играть эту роль, но не знать других актеров. Никто дверь не закрывает, но нужно понимать, для чего человека брать в команду.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Ари Жоаозиньо Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Dimka_Foxy
1519765660
Я считаю, что не нужно их вызывать, мне как болельщику будет приятнее если в составе будут только истинные россияне, пусть будут играть не очень, но они наши, и все равно будем переживать. Взять сборную по хоккею, ведь гораздо приятнее когда победный гол в финале забивает 20-летний мальчишка россиянин, чем забил бы какой нибудь легионер
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_Marqella_
1519765794
Усатый таракан решил всех запутать журналисты,спектакли, актёры, наговорил чепухи всякой.Мог бы сразу, прямо, сказать не будет этих игроков вот и всё.... как то так...))
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Eds
1519768255
Уж лучше пусть будут они реально играть за сборную, чем наши ползать по полю... Он горят в игре... в отличие от россиян...
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Axe111
1519775083
Ппц......
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Ден Батонг
1519781838
Если АРИ в весеннюю часть чемпионата сыграет отлично. почему бы не взять его в пару к Кокорину. Игрок он мастеровитый да и опыта много на международном уровне. Уж получше многих будет
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anri1703
1519783896
а кто просил нотшдайдера по скорому россиянином делать перед евро лучше бы Аршавина вернули больше толку на тот момент черчесов говорит про нюансы тоесть кого скажут того и берет надо называть своими именами вещи
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clozzi
1519800582
Если не могут своих воспитать футболистов, так и брать никого не надо.... пусть по телевизору смотрят ЧМ и ЧЕ
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OfaZavr
1519803775
чего наговорил, запутал все)
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Князев
1519900229
Филосов. Убери свой эгоизм и гонор, у тебя ответственность перед страной. На поле должны быть самые лучшие, а сыгранность и самоотдача футболистов куётся в тренеровках и матчах. Помни, за провал тебе отвечать и общественность тебе этого не простит!!!
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