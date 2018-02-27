Черчесов: «Ари и Жоаозиньо в сборной России? Не все так просто»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о шансах на попадание нападающего «Локомотива» Ари и полузащитника «Краснодара» Жоаозиньо в состав национальной команды.

Ранее бразильские игроки получили российские паспорта.

– Ари получил российский паспорт. Он и Жоаозиньо имеют шансы попасть в сборную?

– Я много раз говорил на тему тех, кто получает российский паспорт. Все хотят играть в сборной: и россияне, и иностранцы. Хотят, значит, видят в нас потенциал, это приятно.

Другое дело, что не все так просто. Ни Ари, ни Жоаозиньо мы не просили делать паспорта, они сами так решили. Любой футболист, имеющий юридическое право играть за сборную России и показывающий соответствующий уровень игры, может проявить себя. Другое дело, что быть само по себе хорошим футболистом и показывать себя хорошо в той или иной команде – это разные вещи. Мы прошли определенный путь, команду собираем по крупицам. И не только по игровым качествам, хоть это и один из первых показателей. Есть нюансы.

Поймите правильно: вот мы сидим, с вами беседуем. Вдруг приходит кто-то еще, который не знает сути разговора, и начнет спрашивать про Джикию. Вы понимаете? Вроде сам по себе классный журналист, но нам помешает. И вы будете сидеть и слушать, как я отвечаю на вопросы, которые вы уже задали. Когда команда формируется, любому, даже самому достойному футболисту, сложно найти место в сложившейся конфигурации. Чтобы он смог проявить себя и не испортить то, что есть. В любом спектакле есть роли, которые уже розданы.

Если тот, кто получил роль, выполняет все так, как надо, нужно сто раз подумать, чтобы актера поменять. То есть он может хорошо играть эту роль, но не знать других актеров. Никто дверь не закрывает, но нужно понимать, для чего человека брать в команду.