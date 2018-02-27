Тебас: «Суареса следует наказать за умышленную попытку получить желтую карточку в матче с «Жироной»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что нападающий «Барселоны» Луис Суарес обязан понести наказание за умышленную попытку заработать желтую карточку в матче 25-го тура Примеры против «Жироны» (6:1).

В случае получения предупреждения уругваец пропустил бы следующую встречу с «Лас-Пальмасом» и вернулся к важному поединку с «Атлетико».

«Суарес стоит наказать за умышленную попытку заработать желтую карточку. Если бы он получил пятое предупреждение, он бы пропустил следующий матч и вернулся к более важному. Это не то, что мы хотим в нашей лиге.

Я сделаю все возможное, чтобы в Ла Лиге не было обманов», – сказал Тебас.