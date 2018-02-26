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    Агуэро: «Надеюсь, «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не стал исключать своего возвращения в Испанию, а также выразил надежду, что «горожанам» удастся одержать победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

    Напомним, с 2006 по 2011 год аргентинец защищал цвета мадридского «Атлетико».

    «Мне нравится Примера, но я счастлив в АПЛ. В данный момент у меня есть контракт, и я очень доволен. Хочу продолжать выступать в Англии, но вы никогда не знаете, что может произойти.

    «Манчестер Сити» вложил много усилий, чтобы попытаться добиться победы в Лиге чемпионов. Надеюсь, это случится в нынешнем году. «Барселона», «Реал», «Бавария» – это те, кто всегда входит в число лучших четырех клубов», – сказал Агуэро.

    Источник: Tribalfootball

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    26.02.2018 14:13
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 26 февраля 2018, 19:31

      Этого не будет никогда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 14:40

      Мяч крулгый.......

      0
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