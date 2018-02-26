Агуэро: «Надеюсь, «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не стал исключать своего возвращения в Испанию, а также выразил надежду, что «горожанам» удастся одержать победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Напомним, с 2006 по 2011 год аргентинец защищал цвета мадридского «Атлетико».

«Мне нравится Примера, но я счастлив в АПЛ. В данный момент у меня есть контракт, и я очень доволен. Хочу продолжать выступать в Англии, но вы никогда не знаете, что может произойти.

«Манчестер Сити» вложил много усилий, чтобы попытаться добиться победы в Лиге чемпионов. Надеюсь, это случится в нынешнем году. «Барселона», «Реал», «Бавария» – это те, кто всегда входит в число лучших четырех клубов», – сказал Агуэро.