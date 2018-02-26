Симеоне: «Гризманн набрал великолепную форму»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назвал лучшим второй тайм встречи с «Севильей» для своей команды в текущем сезоне. Аргентинский специалист также отметил феноменальную форму форварда команды Антуана Гризманна, который оформил хет-трик в этой встрече.

«Мы проиграли в Кубке Испании в январе. Сейчас мы поправили свою игру, но и «Севилья» играет при Монтелле здорово. Мы показали сегодня мощный футбол, игрок знали, что нужно было делать на поле, они отлично справились со своей задачей. Второй тайм был лучшим для нас в этом сезоне.

Мы будем и дальше прибавлять. Сейчас мы демонстрируем хороший футбол, нам нужно продолжать действовать в том же духе.

Гризманн? Это незаурядный игрок. Надеюсь, он будет и дальше расти как футболист, а команда – вместе с ним. Сейчас он набрал великолепную форму», – сказал Симеоне после матча.

Матч 25-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Атлетико» завершился со счетом 2:5. «Атлетико» набрал 58 очков и сократил отставание до лидера таблицы «Барселоны» до семи очков. «Севилья» с 39-ю очками идет шестой.