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    Симеоне: «Гризманн набрал великолепную форму»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назвал лучшим второй тайм встречи с «Севильей» для своей команды в текущем сезоне. Аргентинский специалист также отметил феноменальную форму форварда команды Антуана Гризманна, который оформил хет-трик в этой встрече.

    «Мы проиграли в Кубке Испании в январе. Сейчас мы поправили свою игру, но и «Севилья» играет при Монтелле здорово. Мы показали сегодня мощный футбол, игрок знали, что нужно было делать на поле, они отлично справились со своей задачей. Второй тайм был лучшим для нас в этом сезоне.

    Мы будем и дальше прибавлять. Сейчас мы демонстрируем хороший футбол, нам нужно продолжать действовать в том же духе.

    Гризманн? Это незаурядный игрок. Надеюсь, он будет и дальше расти как футболист, а команда – вместе с ним. Сейчас он набрал великолепную форму», – сказал Симеоне после матча.

    Матч 25-го тура испанской Примеры «Севилья» – «Атлетико» завершился со счетом 2:5. «Атлетико» набрал 58 очков и сократил отставание до лидера таблицы «Барселоны» до семи очков. «Севилья» с 39-ю очками идет шестой.

    Источник: Football Espana

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    26.02.2018 10:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 26 февраля 2018, 13:06

      Вроде летом хочет купит Барса

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