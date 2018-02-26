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Материалы

Севилья - Атлетико

25.02.2018, Воскресенье, 22:45 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 25 тур Севилья - Атлетико
Испания. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
ответный матч		 23 января, вторник 23:30 Севилья 3:1 Атлетико
Испания. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
первый матч		 17 января, среда 21:00 Атлетико 1:2 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
6 тур
23 сентября, суббота 14:00 Атлетико 2:0 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
28 тур
19 марта, воскресенье 18:15 Атлетико 3:1 Севилья
9 тур
23 октября, воскресенье 17:15 Севилья 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 18:00 Атлетико 0:0 Севилья
2 тур
30 августа, воскресенье 21:30 Севилья 0:3 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Атлетико
6 тур
27 сентября, суббота 22:00 Атлетико 4:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 23:59 Атлетико 1:1 Севилья
1 тур
19 августа, понедельник 01:00 Севилья 1:3 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
21 апреля, воскресенье 23:00 Севилья 0:1 Атлетико
13 тур
25 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико 4:0 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 28 февраля, четверг 01:00 Севилья 2:2 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 1 февраля, пятница 01:00 Атлетико 2:1 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 01:00 Севилья 1:1 Атлетико
7 тур
2 октября, воскресенье 20:00 Атлетико 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
25 тур
26 февраля, суббота 20:00 Атлетико 2:2 Севилья
6 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Севилья 3:1 Атлетико
Испания. Кубок (2009/2010)
Финал
19 мая, среда 23:30 Севилья 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Севилья 3:1 Атлетико
16 тур
2 января, суббота 23:55 Атлетико 2:1 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
24 тур
21 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:0 Атлетико
5 тур
28 сентября, воскресенье 23:00 Атлетико 0:1 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
29 тур
22 марта, суббота 23:55 Севилья 1:2 Атлетико
10 тур
31 октября, среда 23:55 Атлетико 4:3 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +2141

    diadushka 26 февраля 2018, 12:37

    неожиданно увидеть 5 голов от "автобуса". Севилья разочаровала(((

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 26 февраля 2018, 09:40

    красавцы, неожиданчик!

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