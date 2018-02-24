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    Кокорин – о кроссовках за 12 тысяч: «Дело в том, что в детстве у меня не было возможности ничего купить»

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал покупку кроссовок за 12 тысяч долларов. Игроку нравится приобретать редкие модели.

    «Коротко скажу: все детство не было возможности ничего купить. И с того времени пошел такой момент, не знаю почему: у тебя должен быть хороший телефон и кроссовки. И бутсы, конечно.

    И как только появилась возможность, стал покупать. Кому-то это безразлично, а мне нравится. И те модели, которые тяжело достать, их очень и хочется», – сказал игрок The Flow.

    Кокорин зарабатывает в день более 900 тысяч рублей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 11:31
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 февраля 2018, 20:38

      деревенский далбеб ! из грязи в князи ! да его через 5 лет никто и не вспомнит ! убогий игрочишка как и дзюба !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 февраля 2018, 20:31

      ппц этот убогий покупает кроссы за 12 тысяч баксов ! куда катиться мир ! ну проводит раз в своей жизни вроде чуток хороший сезон ! а так ведь его даже футболистом назвать язык не повернется !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 февраля 2018, 20:28

      лям в день за что,Газпром совсем иланутый на голову.За такое бабло он срать кровью на поле должен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 февраля 2018, 19:01

      дичь ! ни одного гола не забьет на чемпе мира ! дичь !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 18:13

      главное чтобы не забывал о своих обязанностях на поле, делал их на все 100% и остальное будет не важно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 24 февраля 2018, 16:55

      Мальчик-гей, мальчик-гей...)))

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 24 февраля 2018, 16:16

      Оставили бы парня в покое наконец, покупайте что хотите, хоть машину за три миллиона , хоть кроссовки за семьсот пятьдесят тысяч....

      4
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 24 февраля 2018, 16:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тварь бомжатская!!!! Пид......р!!!

      -5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 15:24

      Что поделаешь если эти кроссовки ему чертовски понравились.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 24 февраля 2018, 14:28

      Жизнь его не учит

      1
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