Кокорин – о кроссовках за 12 тысяч: «Дело в том, что в детстве у меня не было возможности ничего купить»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал покупку кроссовок за 12 тысяч долларов. Игроку нравится приобретать редкие модели.

«Коротко скажу: все детство не было возможности ничего купить. И с того времени пошел такой момент, не знаю почему: у тебя должен быть хороший телефон и кроссовки. И бутсы, конечно.

И как только появилась возможность, стал покупать. Кому-то это безразлично, а мне нравится. И те модели, которые тяжело достать, их очень и хочется», – сказал игрок The Flow.

Кокорин зарабатывает в день более 900 тысяч рублей.