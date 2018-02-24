Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин – о кроссовках за 12 тысяч: «Дело в том, что в детстве у меня не было возможности ничего купить»

Кокорин – о кроссовках за 12 тысяч: «Дело в том, что в детстве у меня не было возможности ничего купить»

24 февраля 2018, 11:31
47

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал покупку кроссовок за 12 тысяч долларов. Игроку нравится приобретать редкие модели.

«Коротко скажу: все детство не было возможности ничего купить. И с того времени пошел такой момент, не знаю почему: у тебя должен быть хороший телефон и кроссовки. И бутсы, конечно.

И как только появилась возможность, стал покупать. Кому-то это безразлично, а мне нравится. И те модели, которые тяжело достать, их очень и хочется», – сказал игрок The Flow.

Кокорин зарабатывает в день более 900 тысяч рублей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (47)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1519461775
У всех у нас есть явные и скрытые слабости и пристрастия. В этом нет ничего предосудительного. Кто-то загоняется по спиннингам, кто по ружьям и ножам, кому-то подавай тюнигованый велосипед, а кому-то нужен редкий сорт огурцов на дачу!))) Будем терпимее к запросам окружающих! И продолжим тешить себя приятными приобретениями!)))
Ответить
anatolich72
1519462141
Саша, копи деньги на мозги,они очень дорогие может к пенсии и накопишь.
Ответить
slavа0508
1519462568
Ну купил Саша кроссы и купил что об этом писать то,,,,что нечего больше о футболе написать,,,три наших клуба получили соперников ЛЕ и весьма достойных,,,раскройте эту тему например,напишите аналитические статьи по каждой паре,,,,а то скоро будете писать кто какие трусы купил и переспал с кем и в какой позе,,,,ну не жёлтый ведь сайт в конце концов,,,,,,,,,,,,,
Ответить
Inks
1519462650
Пока он свои бабки отбивает на поле - никто из адекватных людей ему и слова плохого не скажет
Ответить
Тraumtanzеr
1519463255
Не понял... а что в этом такого то?Ну купил человек кросы за 12к?И?
Ответить
Муруал
1519467220
Я добываю газ в суровых условиях Севера,обеспечивая зарплату ему и пополняя бюджет государства в целом.Зарплата при этом у меня несоизмеримо меньше.В связи с этим у меня два вопроса.Чей вклад в пользу общества выше и почему мой вклад столь недооценен?
Ответить
SKS6891
1519467559
Дело не в Кокорине, а самой дегенеративной системе, когда разное фуфло по типу актёришек, певичек и прочих спертсмЕнов получают в сотни, а то и в тысячи раз больше, чем люди, которые реально приносят своим трудом пользу для общества - врачи, учителя, инженеры, ученые, военные, космонавты, строители, шахтеры и т.д. Глядя на то, как какое-то существо получает 900 000 рулей в день (а это, как мы знаем, далеко не предел) лишь за то, что пинает мячик да и то кое-как, начинаешь понимать, почему произошла Великая Октябрьская социалистическая революция.
Ответить
Павел Буре
1519468046
Саша открою тебе маленький секрт у 85% населения в детстве не было возможности купить нормальные вещи. Детство прошло но ничего так и не изменилось.(((
Ответить
Sanek85
1519477247
Тварь бомжатская!!!! Пид......р!!!
Ответить
Zubo
1519478204
Оставили бы парня в покое наконец, покупайте что хотите, хоть машину за три миллиона , хоть кроссовки за семьсот пятьдесят тысяч....
Ответить
Главные новости
Мусиала вновь едва не умер во время матча
21:41
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
1
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
5
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
23
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
21
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
10
Все новости
Все новости
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
3
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
21
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
10
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
2
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
2
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
16
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
6
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
18
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+