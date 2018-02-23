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    Арустамян: «Зенит» предпринимал активные попытки заполучить Смолова. Федор ждет лета»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об интересе «Зенита» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов включить в сделку Дмитрия Полоза.

    – Главный трансфер зимы, который не состоялся?

    – Наверное, Смолов. «Зенит» реально хотел Федора и предпринимал активные попытки его заполучить. Вышло так, что Смолов остался в Краснодаре и теперь ждет лета. Крайне важно, как он сыграет за сборную – и в ближайших товарищеских матчах с Бразилией и Францией, и на чемпионате мира.

    Источник: Sport24

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    23.02.2018 15:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 18:36

      правильно что торопиться Фёдор не стал, а летом посмотрим как себя проявит может и выбрать будет из чего.

      6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 февраля 2018, 15:56

      По мне, так это уже перераскрученный трансфер, который не принесёт пользы клубу и не взнесёт игрока на вершину еуропейского футбола. Пусть остаётся, как есть!))

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 15:39

      Пусть ждет, Зениту он не нужен. Нужен был бы, купилиб.

      3
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