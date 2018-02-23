Арустамян: «Зенит» предпринимал активные попытки заполучить Смолова. Федор ждет лета»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об интересе «Зенита» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов включить в сделку Дмитрия Полоза.

– Главный трансфер зимы, который не состоялся?

– Наверное, Смолов. «Зенит» реально хотел Федора и предпринимал активные попытки его заполучить. Вышло так, что Смолов остался в Краснодаре и теперь ждет лета. Крайне важно, как он сыграет за сборную – и в ближайших товарищеских матчах с Бразилией и Францией, и на чемпионате мира.