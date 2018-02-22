Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» хотел включить Полоза в сделку по покупке Смолова

22 февраля 2018, 13:45
22

«Зенит» за последние несколько дней возобновил интерес к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян через свой канал на YouTube.

«В эти дни со стороны «Зенита» была легкая попытка прощупать, готов ли Смолов к переезду.

Мы знаем, что Смолов уже заявил, что собирается доиграть до конца сезона в «Краснодаре», однако «Зенит» был готов рассмотреть вариант с трансфером.

При этом клуб был готов включить в сделку Дмитрия Полоза», – сказал Арустамян.

В 15 матчах текущего сезона 28-летний Смолов забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор Полоз Дмитрий
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Татарин за ЦСКА
1519296608
Хитрожопость Зинета просто зашкаливает
Ответить
Shogun
1519296677
Так не интересно, надо сначала сезон погнить на лавке, а потом в Тулу, Питер убивает футболистов, нельзя так любить деньги овощи
Ответить
oyabun
1519296754
А зачем Зенит его вообще покупал? Чтобы просто сделать разменной монетой в будущих сделках?
Ответить
insider_retro
1519297028
Руки прочь от Полоза! Иногда, очень даже здорово!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1519298887
Зенит - это МЯСОКОМБИНАТ,который работает в 3 смены.
Ответить
Tajik-za Zenit
1519298945
Смолов правильно сделал что отказался
Ответить
stachel
1519300441
То что Полоз шлак, было понятно сразу. Зачем тогда брали? Просто что бы был?
Ответить
zigbert
1519308396
А что думает на этот счет сам Полоз?
Ответить
Африканскaя чумa cвинeй
1519312037
Пусть Бекиичу отдадут/продадут , иначе во всех остальных случаях его карьера завершена
Ответить
OfaZavr
1519312104
ну Шнобель все знает но ничего из сказанного им обычно неправда)
Ответить
Главные новости
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
19
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
15
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
9
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
5
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
Все новости
Все новости
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
20:59
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
9
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
1
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
16
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
6
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
18
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
3
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
6
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+