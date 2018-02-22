«Зенит» хотел включить Полоза в сделку по покупке Смолова

«Зенит» за последние несколько дней возобновил интерес к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян через свой канал на YouTube.

«В эти дни со стороны «Зенита» была легкая попытка прощупать, готов ли Смолов к переезду.

Мы знаем, что Смолов уже заявил, что собирается доиграть до конца сезона в «Краснодаре», однако «Зенит» был готов рассмотреть вариант с трансфером.

При этом клуб был готов включить в сделку Дмитрия Полоза», – сказал Арустамян.

В 15 матчах текущего сезона 28-летний Смолов забил 10 голов и отдал две результативные передачи.