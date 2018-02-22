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    «Зенит» хотел включить Полоза в сделку по покупке Смолова

    «Зенит» за последние несколько дней возобновил интерес к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян через свой канал на YouTube.

    «В эти дни со стороны «Зенита» была легкая попытка прощупать, готов ли Смолов к переезду.

    Мы знаем, что Смолов уже заявил, что собирается доиграть до конца сезона в «Краснодаре», однако «Зенит» был готов рассмотреть вариант с трансфером.

    При этом клуб был готов включить в сделку Дмитрия Полоза», – сказал Арустамян.

    В 15 матчах текущего сезона 28-летний Смолов забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: YouTube

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    22.02.2018 13:45
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 февраля 2018, 19:46

      думаю носатому платят за пускаемые им утки.Но лошки то поверят,они всегда верят,хотя почти все слухи носатого были просто враньём.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 18:08

      ну Шнобель все знает но ничего из сказанного им обычно неправда)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 22 февраля 2018, 18:07

      Пусть Бекиичу отдадут/продадут , иначе во всех остальных случаях его карьера завершена

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 февраля 2018, 17:43

      весна на носу у тёти обострение начинается

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 22 февраля 2018, 17:07

      круто...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 17:06

      А что думает на этот счет сам Полоз?

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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 февраля 2018, 15:32

      Кажется, что Зениту просто нравится покупать/продавать игроков больше, чем играть в футбол.
      Так бывает. У каждого свои предпочтения.

      0
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      Рейтинг: -37

      nikitinendriu 22 февраля 2018, 15:30

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      -1
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      Рейтинг: +93

      stachel 22 февраля 2018, 14:54

      То что Полоз шлак, было понятно сразу. Зачем тогда брали? Просто что бы был?

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > stachel 22 февраля 2018, 19:47

      кто-то бабок наварил

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 февраля 2018, 14:29

      Смолов правильно сделал что отказался

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