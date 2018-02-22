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    Лига Европы. «Локомотив» второй раз победил «Ниццу» и прошел в 1/8 финала

    Состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между московским «Локомотивом» и французской «Ниццей». Благодаря голу полузащитника Игоря Денисова россияне победили и прошли дальше.

    Напомним, что игра в Ницце завершилась победой железнодорожников со счетом 3:2.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Локомотив (Россия) – Ницца (Франция) – 1:0 (1:0) Текстовая трансляция

    Гол: 1:0 – Денисов, 30.

    «Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Тарасов, 84), Фернандеш, Фарфан (Коломейцев, 24), Ари (Эдер, 64).

    «Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Сарр, Сиприен, Данте, Перро, Лис-Мелу, Сери (Сако, 84), Сен-Максимен (Тамезе, 79), Плеа (Макенго, 79), Балотелли.

    Предупреждения: Денисов, 8; Фернандеш, 45+1 – Балотелли, 32; Сарр, 90+3; Лис-Мелу, 90+3.

    Первый матч: 3:2

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2018 20:54
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 10:32

      Всех болельщиков Локо с победой!!! Молодцы выстояли под выстрелами Балотелли, а ему крайне не везло)

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 февраля 2018, 05:19

      Локо, так держать! Быть Вам чемпионами! Мои поздравления!

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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 23 февраля 2018, 00:08

      ОТЛИЧНО!

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      Рейтинг: +2863

      nemolod 23 февраля 2018, 00:01

      С победой,желаю удачного жребия и всем выздороветь!

      0
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      Рейтинг: +47

      kiril1986 22 февраля 2018, 23:03

      Молодцы просто отличный футбол продеманстрировали

      0
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      Рейтинг: +2076

      upiter622 22 февраля 2018, 23:00

      Я удивлен и поражен от ЛОко!Быстрые,точные короткие передачи,игра вообще класс!

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 22:49

      С победой Локо,хотя матч был не простой.

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 22 февраля 2018, 22:46

      И кто то будет говорить , что Сёмин не тренер ??? Молодцы ребята , вот хочется просто успехов этому тренеру..........Он команду Локомотив тренировал ещё в те далёкие Советские времена..........Полное ему уважение и успехов его команде ......

      3
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 февраля 2018, 22:02

      С победой КРАСНО-ЗЕЛЁНЫЕ!!!!!!!!!! Идём дальше! Правда очень много ошибок в передачах, очень!

      3
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      Рейтинг: +71

      Sosna69 22 февраля 2018, 21:59

      Порадовали ребята!Правда перекладины заставили понервничать,а так молодцы-Зачет!Всех с1/8!

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