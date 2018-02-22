Лига Европы. «Локомотив» второй раз победил «Ниццу» и прошел в 1/8 финала

Состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между московским «Локомотивом» и французской «Ниццей». Благодаря голу полузащитника Игоря Денисова россияне победили и прошли дальше.

Напомним, что игра в Ницце завершилась победой железнодорожников со счетом 3:2.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Локомотив (Россия) – Ницца (Франция) – 1:0 (1:0) Текстовая трансляция

Гол: 1:0 – Денисов, 30.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Тарасов, 84), Фернандеш, Фарфан (Коломейцев, 24), Ари (Эдер, 64).

«Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Сарр, Сиприен, Данте, Перро, Лис-Мелу, Сери (Сако, 84), Сен-Максимен (Тамезе, 79), Плеа (Макенго, 79), Балотелли.

Предупреждения: Денисов, 8; Фернандеш, 45+1 – Балотелли, 32; Сарр, 90+3; Лис-Мелу, 90+3.

Первый матч: 3:2

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