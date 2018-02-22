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  • Лига Европы. «Локомотив» второй раз победил «Ниццу» и прошел в 1/8 финала

Лига Европы. «Локомотив» второй раз победил «Ниццу» и прошел в 1/8 финала

22 февраля 2018, 20:54
50

Состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между московским «Локомотивом» и французской «Ниццей». Благодаря голу полузащитника Игоря Денисова россияне победили и прошли дальше.

Напомним, что игра в Ницце завершилась победой железнодорожников со счетом 3:2.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Локомотив (Россия) – Ницца (Франция) – 1:0 (1:0) Текстовая трансляция

Гол: 1:0 – Денисов, 30.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Тарасов, 84), Фернандеш, Фарфан (Коломейцев, 24), Ари (Эдер, 64).

«Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Сарр, Сиприен, Данте, Перро, Лис-Мелу, Сери (Сако, 84), Сен-Максимен (Тамезе, 79), Плеа (Макенго, 79), Балотелли.

Предупреждения: Денисов, 8; Фернандеш, 45+1 – Балотелли, 32; Сарр, 90+3; Лис-Мелу, 90+3.

Первый матч: 3:2

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига Европы Локомотив Ницца
Комментарии (50)
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mdu86
1519322148
Поздравляю всех с победой и выходом в 1/8 ЛЕ!!!
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4agaaa
1519322152
Бравоооо!!! Железнодорожники показали красивый и качественный футбол!!! Вперёд Россия!
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Shogun
1519322179
Молодцы, а Ницца на гол наиграла, но не повезло
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prtcs
1519322204
Поздравляю ЛОКО и всех болельщиков с нелегкой подедой.
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slavа0508
1519322205
Локо Браво,,,,Палычу респект,,,Болел Локо с победой,,,,,,
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ljrljr0505
1519322213
красавцы! Всех с заслуженной победой. 6 очков в копилку страны с командой-прямым конкурентом дорогого стоит.
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portero
1519322232
Локо с победой! молодцы! Эдер только совсем неочень, время правда тянул...
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Андрей3088
1519322269
Всех Паровозов с ПОБЕДОЙ!!!))))
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Mr Rikko
1519322367
Брависсимо, Паровозики! Это был крутой футбол! Где по футбольному повезло, но победа заслуженна! Хотя Балотелли, по началу, нервишки потрепал. Если бы еще и брака чуть меньше, но по такой погоде... Могу сказать, что Локо все же достойно занимает сейчас первое место в турнирной таблице...
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VVM1964
1519322409
Счет как и вчера 1- 0 в пользу нашей команды , а какая разница . Мои поздравления Локо и всем кто за них болел - МОЛОДЦЫ .
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