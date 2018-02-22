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    «СКА-Хабаровск» подписал Колесниченко, которого The Guardian включило в топ-60 молодых талантов мира

    Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко перешел в «СКА-Хабаровск» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба хабаровчан на официальном сайте клуба.

    18-летний хавбек заявлен за новый клуб под 22 номером. Срок действия его договора истечет по окончании сезона.

    В октябре 2017 год Колесниченко вошел в список 60 главных молодых талантов мира по версии английского издания The Guardian. Журналисты издания сравнили его с вингером «Боруссии» Андреем Ярмоленко.

    После 20 туров «СКА-Хабаровск» занимает последнее место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    22.02.2018 18:53
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