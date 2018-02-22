Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СКА-Хабаровск» подписал Колесниченко, которого The Guardian включило в топ-60 молодых талантов мира

«СКА-Хабаровск» подписал Колесниченко, которого The Guardian включило в топ-60 молодых талантов мира

22 февраля 2018, 18:53
1

Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко перешел в «СКА-Хабаровск» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба хабаровчан на официальном сайте клуба.

18-летний хавбек заявлен за новый клуб под 22 номером. Срок действия его договора истечет по окончании сезона.

В октябре 2017 год Колесниченко вошел в список 60 главных молодых талантов мира по версии английского издания The Guardian. Журналисты издания сравнили его с вингером «Боруссии» Андреем Ярмоленко.

После 20 туров «СКА-Хабаровск» занимает последнее место в турнирной таблице.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Колесниченко Кирилл
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
за ЦСКА с 1980г
1519324213
Всё,теперь СКА поднимется..
Ответить
Главные новости
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
19
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
17
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
9
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
5
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
Все новости
Все новости
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
20:59
1
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
3
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
9
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
1
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
16
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
6
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
18
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
3
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
6
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+