«СКА-Хабаровск» подписал Колесниченко, которого The Guardian включило в топ-60 молодых талантов мира

Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко перешел в «СКА-Хабаровск» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба хабаровчан на официальном сайте клуба.

18-летний хавбек заявлен за новый клуб под 22 номером. Срок действия его договора истечет по окончании сезона.

В октябре 2017 год Колесниченко вошел в список 60 главных молодых талантов мира по версии английского издания The Guardian. Журналисты издания сравнили его с вингером «Боруссии» Андреем Ярмоленко.

После 20 туров «СКА-Хабаровск» занимает последнее место в турнирной таблице.