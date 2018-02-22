Il Secolo XIX: Кришито согласовал условия контракта с «Дженоа»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито согласовал условия контракта с «Дженоа». Об этом сообщил ресурс Football Italia со ссылкой на Il Secolo XIX.

По информации источника, по условиям договора итальянец будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год. В документе также прописана опция начала тренерской карьеры по завершении выступлений.

31-летний итальянец выступает за петербургский клуб с июля 2011 года. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах всех турниров, забив четыре мяча и отдав четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.