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    Il Secolo XIX: Кришито согласовал условия контракта с «Дженоа»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито согласовал условия контракта с «Дженоа». Об этом сообщил ресурс Football Italia со ссылкой на Il Secolo XIX.

    По информации источника, по условиям договора итальянец будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год. В документе также прописана опция начала тренерской карьеры по завершении выступлений.

    31-летний итальянец выступает за петербургский клуб с июля 2011 года. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах всех турниров, забив четыре мяча и отдав четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    22.02.2018 12:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 22 февраля 2018, 13:30

      ну и на фига терять 1.8 миллиона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 22 февраля 2018, 13:17

      Мимо, очень жаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 февраля 2018, 12:52

      опять 25.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 22 февраля 2018, 12:50

      Так это уже известно с декабря, что он в Дженоа уходит летом

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