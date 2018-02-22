Феррейра-Карраско сменит «Атлетико» на китайский «Далянь Аэрбин» за 30 миллионов

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско близок к переезду в китайскую Суперлигу. В услугах 24-летнего бельгийца заинтересован местный клуб «Далянь Аэрбин».

Мадридцы приняли предложение коллег из Китая в размере свыше 30 миллионов евро. Сейчас стороны работают над согласованием личного контракта футболиста с «Далянь Аэрбин».

В случае, если переход состоится, то 25% от суммы получит «Монако», за который Карраско выступал до переезда в Испанию. Напомним, что в 2015 году «Атлетико» заплатил монегаскам за трансфер бельгийца 17 миллионов евро.