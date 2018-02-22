Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Феррейра-Карраско сменит «Атлетико» на китайский «Далянь Аэрбин» за 30 миллионов

    Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско близок к переезду в китайскую Суперлигу. В услугах 24-летнего бельгийца заинтересован местный клуб «Далянь Аэрбин».

    Мадридцы приняли предложение коллег из Китая в размере свыше 30 миллионов евро. Сейчас стороны работают над согласованием личного контракта футболиста с «Далянь Аэрбин».

    В случае, если переход состоится, то 25% от суммы получит «Монако», за который Карраско выступал до переезда в Испанию. Напомним, что в 2015 году «Атлетико» заплатил монегаскам за трансфер бельгийца 17 миллионов евро.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2018 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 22 февраля 2018, 14:34

      мда...Бавария за него 50 предлагала, а его в поднебесную за тридцатку отдать решили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 22 февраля 2018, 14:32

      Он упал в моих глазах

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 22 февраля 2018, 12:11

      В 24 года в Китай? А я думал он ещё в футбол поиграет(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Mario84 22 февраля 2018, 12:36

      Он отказал Саутгемптону и Вольфсбургу, где он был бы лучшим и как говорил он - Хочет перейти в большой клуб, вот и перейдет

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11