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    Защитника «Вильярреала» арестовали третий раз за сезон. Его обвиняют в похищении, нападении и грабеже

    Защитник «Вильярреала» Рубен Семеду задержан полицией по подозрению в похищении и нападении на человека, а также ограблении. Об этом сообщил ресурс Las Provincias.

    Согласно источнику, 23-летний португалец проходит подозреваемым по делу о пытках над мужчиной, которого неизвестные закрыли в комнате, после чего украли ключи от имущества. Считается, что потерпевший был закрыт в доме Семеду.

    Прежде Семеду попадал в полицию из-за пожара в ночном клубе и стычки с мужчиной, которому он в итоге ударил бутылкой по голове.

    Футболист пополнил состав испанского клуба в июле 2017 года, перейдя из «Спортинга» за 17 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями.

    Примечательно, что в нынешнем сезоне Семеду начал столько же игр в стартовом составе «Вильярреала», сколько раз попадал в полицию – три.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2018 12:25
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 февраля 2018, 14:23

      Футбол для него второстепенное.А вот судьба уготовила ему встать на преступный путь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 21 февраля 2018, 14:03

      Это не ты ли у петуха барселоновского коутинье подрезал в хате?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 февраля 2018, 13:34

      Какая насыщенная жизнь у этого защитника.
      Прям дышит полной грудью...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 февраля 2018, 13:02

      это русская мафия и главарь диман заставил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 21 февраля 2018, 12:54

      И чего тебе ещё не хватает,собака ? )

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 12:51

      Придурки есть везде

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 21 февраля 2018, 12:31

      Такой же уе...ан, как Брено, из Баварии, в свое время

      9
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