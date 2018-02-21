Защитника «Вильярреала» арестовали третий раз за сезон. Его обвиняют в похищении, нападении и грабеже

Защитник «Вильярреала» Рубен Семеду задержан полицией по подозрению в похищении и нападении на человека, а также ограблении. Об этом сообщил ресурс Las Provincias.

Согласно источнику, 23-летний португалец проходит подозреваемым по делу о пытках над мужчиной, которого неизвестные закрыли в комнате, после чего украли ключи от имущества. Считается, что потерпевший был закрыт в доме Семеду.

Прежде Семеду попадал в полицию из-за пожара в ночном клубе и стычки с мужчиной, которому он в итоге ударил бутылкой по голове.

Футболист пополнил состав испанского клуба в июле 2017 года, перейдя из «Спортинга» за 17 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями.

Примечательно, что в нынешнем сезоне Семеду начал столько же игр в стартовом составе «Вильярреала», сколько раз попадал в полицию – три.