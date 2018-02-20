«Ростову» запретили регистрировать новичков из-за жалобы Ерохина. Клуб должен игроку 25 миллионов рублей

Как уже ранее сообщалось, РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов из-за долгов по зарплате и премиальным перед полузащитником Александром Ерохиным, выступающим ныне за «Зенит».

Сообщается, что общая сумма долга желто-синих перед 28-летним игроком составляет 25 миллионов рублей. Хавбек подал жалобу в палату по разрешению споров РФС, в результате чего на ростовчан и был наложен запрет.

Как отмечает источник, «Ростов» пытался исправить ситуацию и даже выплатил Ерохину 5 миллионов рублей, попросив при этом отсрочку. Тем не менее футболист отказался вступать в переговоры.