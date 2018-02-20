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  • «Ростову» запретили регистрировать новичков из-за жалобы Ерохина. Клуб должен игроку 25 миллионов рублей

«Ростову» запретили регистрировать новичков из-за жалобы Ерохина. Клуб должен игроку 25 миллионов рублей

20 февраля 2018, 17:16
11

Как уже ранее сообщалось, РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов из-за долгов по зарплате и премиальным перед полузащитником Александром Ерохиным, выступающим ныне за «Зенит».

Сообщается, что общая сумма долга желто-синих перед 28-летним игроком составляет 25 миллионов рублей. Хавбек подал жалобу в палату по разрешению споров РФС, в результате чего на ростовчан и был наложен запрет.

Как отмечает источник, «Ростов» пытался исправить ситуацию и даже выплатил Ерохину 5 миллионов рублей, попросив при этом отсрочку. Тем не менее футболист отказался вступать в переговоры.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Ерохин Александр
Комментарии (11)
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Football06
1519136710
Клуб и так еле еле, а этот ещё с зарплатой гигантской просит свои 25 млн рубриков, собака
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mialkov
1519138349
Долг, конечно, платежом красен, но... Зачем же добивать свою прежнюю команду, которая сделала тебе имя? Думаю, зарплата в Зените позволяла бы пойти на отсрочку...
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dok66
1519139115
Карпин в шоке ! А как же обещания !
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OfaZavr
1519140946
мог бы конечно и более мирным путем с ними решить все, хотя может и пытался да все завтраками кормили и ничего другого не оставалось.
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Sergei26
1519141967
Хорошие деньги
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zigbert
1519144317
Хотелось бы что бы Ерохин пошел на уступки.От этого может пострадать твой бывший коллектив.
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TRELL
1519147176
Мог бы и подождать... Зенит хорошо платит,для игрока это копейки! Опять скандал развит из ничего!
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Kovesh
1519148106
Е.....Т.а.Ь КОЛОТИТЬ!!!! Видать газпрому надо отстегнуть...
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starche
1519190934
Ничего себе должок!
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Добрый Бобер
1519193124
Что у них там за атмосфера в "Зените"? Как попадает туда человек - сразу козлить начинает.
Ответить
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