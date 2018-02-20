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    «Ростову» запретили регистрировать новичков из-за жалобы Ерохина. Клуб должен игроку 25 миллионов рублей

    Как уже ранее сообщалось, РФС запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов из-за долгов по зарплате и премиальным перед полузащитником Александром Ерохиным, выступающим ныне за «Зенит».

    Сообщается, что общая сумма долга желто-синих перед 28-летним игроком составляет 25 миллионов рублей. Хавбек подал жалобу в палату по разрешению споров РФС, в результате чего на ростовчан и был наложен запрет.

    Как отмечает источник, «Ростов» пытался исправить ситуацию и даже выплатил Ерохину 5 миллионов рублей, попросив при этом отсрочку. Тем не менее футболист отказался вступать в переговоры.

    Источник: Telegram

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    20.02.2018 17:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 21 февраля 2018, 09:05

      Что у них там за атмосфера в "Зените"? Как попадает туда человек - сразу козлить начинает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 февраля 2018, 08:28

      Ничего себе должок!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 21 февраля 2018, 01:23

      Зенит , верни его Ростову!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Kovesh 20 февраля 2018, 20:35

      Е.....Т.а.Ь КОЛОТИТЬ!!!! Видать газпрому надо отстегнуть...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      TRELL 20 февраля 2018, 20:19

      Мог бы и подождать... Зенит хорошо платит,для игрока это копейки! Опять скандал развит из ничего!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 19:31

      Хотелось бы что бы Ерохин пошел на уступки.От этого может пострадать твой бывший коллектив.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 20 февраля 2018, 18:52

      Хорошие деньги

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 18:35

      мог бы конечно и более мирным путем с ними решить все, хотя может и пытался да все завтраками кормили и ничего другого не оставалось.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 февраля 2018, 18:05

      Карпин в шоке ! А как же обещания !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 февраля 2018, 17:52

      Долг, конечно, платежом красен, но... Зачем же добивать свою прежнюю команду, которая сделала тебе имя? Думаю, зарплата в Зените позволяла бы пойти на отсрочку...

      9
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