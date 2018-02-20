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    Дом Коутиньо ограблен в Барселоне

    Дом полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо был ограблен в столице Каталонии во вторник ночью, когда игрок со своей семьей ужинал в одном из ресторанов. После ужина бразилец со своими родными вернулся домой в 1:30 ночи по местному времени.

    Примечательно, что ранее в этот же день был эвакуирован автомобиль футболиста «Ауди».

    Хавбек решил провести понедельник со своей семьей, так как не полетел с каталонской командой на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» из-за дисквалификации.

    Сообщается, что Коутиньо немедленно позвонил в полицию. Есть подозрения, что воры воспользовались ремонтными работами, которые в настоящее время проводятся в доме полузащитника, чтобы проникнуть в помещение.

    Источник: Football Espana

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    20.02.2018 16:49
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 20 февраля 2018, 20:41

      куртка замшевая, две! два магнитафона!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Kovesh 20 февраля 2018, 20:37

      Полностью ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 февраля 2018, 20:32

      Нефига в Испании по ресторанам расхаживает. Дома надо есть, режим соблюдать, ну и стеречь имущество заодно)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 февраля 2018, 18:48

      Это Иван Васильевич виноват,надо поймать Милославского

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 18:31

      да уж еще не успел толком освоится и обжиться а уже такое...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 18:02

      Оказывается воруют не только в Бразилии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 февраля 2018, 17:59

      Дубль Реала.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 20 февраля 2018, 17:56

      Так быстро?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 февраля 2018, 17:40

      какая дисква, вы что, он же за Ливер в ЛЧ играл

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 февраля 2018, 17:28

      Не лучший день в жизни - дисквалификация, эвакуация, кража и ремонт не закончен...

      8
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