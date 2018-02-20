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Дом Коутиньо ограблен в Барселоне

20 февраля 2018, 16:49
16

Дом полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо был ограблен в столице Каталонии во вторник ночью, когда игрок со своей семьей ужинал в одном из ресторанов. После ужина бразилец со своими родными вернулся домой в 1:30 ночи по местному времени.

Примечательно, что ранее в этот же день был эвакуирован автомобиль футболиста «Ауди».

Хавбек решил провести понедельник со своей семьей, так как не полетел с каталонской командой на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» из-за дисквалификации.

Сообщается, что Коутиньо немедленно позвонил в полицию. Есть подозрения, что воры воспользовались ремонтными работами, которые в настоящее время проводятся в доме полузащитника, чтобы проникнуть в помещение.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Барселона Коутиньо Филиппе
Комментарии (16)
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Sterh
1519134902
Из-за дисквалификации???
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BlackMurder
1519135247
Ливерпуль мстит)
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PUZIAKA
1519135485
Машину забрали, дом ограбили, так еще и ремонт не закончен.. Сочувствую.
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absent32
1519135743
какой-то обидчивый фан Ливерпуля)))
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Ara Raisovich
1519135916
Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo!
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Татарин за ЦСКА
1519136758
Лично Юрген Клопп из-за обиды
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insider_retro
1519136895
Не лучший день в жизни - дисквалификация, эвакуация, кража и ремонт не закончен...
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Diesel133
1519137622
какая дисква, вы что, он же за Ливер в ЛЧ играл
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OfaZavr
1519140711
да уж еще не успел толком освоится и обжиться а уже такое...
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САНЁК17
1519141694
Это Иван Васильевич виноват,надо поймать Милославского
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