Дом Коутиньо ограблен в Барселоне

Дом полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо был ограблен в столице Каталонии во вторник ночью, когда игрок со своей семьей ужинал в одном из ресторанов. После ужина бразилец со своими родными вернулся домой в 1:30 ночи по местному времени.

Примечательно, что ранее в этот же день был эвакуирован автомобиль футболиста «Ауди».

Хавбек решил провести понедельник со своей семьей, так как не полетел с каталонской командой на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» из-за дисквалификации.

Сообщается, что Коутиньо немедленно позвонил в полицию. Есть подозрения, что воры воспользовались ремонтными работами, которые в настоящее время проводятся в доме полузащитника, чтобы проникнуть в помещение.