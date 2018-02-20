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    Тренер «Баварии» Хайнкес: «Любой соперник в ЛЧ может стать камнем преткновения»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес уверен, что «Бешикташ» может преподнести его команде сюрприз в матчах 1/8 финала Лини чемпионов, так как располагает футболистами с опытом на международном уровне.

    «Напряжение возрастает по мере приближения матча. Переживать перед такими матчами совершенно нормально. Это касается как игроков, так и тренеров.

    Любой соперник может стать камнем преткновения. «Бешикташ» располагает футболистами с опытом на международном уровне. Они хорошо организованы в защите и умеют эффективно контратаковать», – признался на пресс-конференции Юпп Хайнкес.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Бешикташ» состоится во вторник, 20 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Турции 14 марта.

    Источник: ФК «Бавария»

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    20.02.2018 06:54
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