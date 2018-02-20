Конте: «Челси» начнет матч с «Барселоной» в статусе аутсайдера»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Напомним, встреча состоится во вторник на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Мы начнем матч в статусе аутсайдера. Мы должны стремиться играть в свой футбол.

Нам известны характерные особенности «Барселоны». Она пытается владеть мячом, доминировать. В каждом матче она создает уйму голевых моментов. Надо быть готовыми к тому, чтобы играть без мяча, плотно обороняться, не терять голову. Ну а мы с мячом будем делать то, что умеем, что нарабатывали на тренировках», – сказал Конте.