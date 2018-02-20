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    Конте: «Челси» начнет матч с «Барселоной» в статусе аутсайдера»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

    Напомним, встреча состоится во вторник на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Мы начнем матч в статусе аутсайдера. Мы должны стремиться играть в свой футбол.

    Нам известны характерные особенности «Барселоны». Она пытается владеть мячом, доминировать. В каждом матче она создает уйму голевых моментов. Надо быть готовыми к тому, чтобы играть без мяча, плотно обороняться, не терять голову. Ну а мы с мячом будем делать то, что умеем, что нарабатывали на тренировках», – сказал Конте.

    Источник: УЕФА

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    20.02.2018 00:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz 20 февраля 2018, 06:07

      Это значит с первых секунд автобус)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 февраля 2018, 04:53

      Барсу можно победить, в прошлом ее победил Рубин на стадионе Камп Ноу...удачи сильнейшему ))

      0
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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 20 февраля 2018, 00:55

      Удачи вам! Может и получится остановить грозную Барселону, уж очень хороша она в этом сезоне!

      -1
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