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    Лунев: «Играть в шлеме, как Чех? Нет, конечно не думал об этом»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика». Это была первая официальная для него после травмы головы, которую игрок получил в ноябре.

    – Вы опять бросались за мячом сопернику в ноги. После того, что произошло в прошлом году, не срабатывает инстинкт самосохранения?

    – Беречься можно разве что на тренировках, в товарищеских играх. А в официальных – нет. Поэтому делаю все, как надо.

    – Когда вы еще были в больнице, написал вам сообщение. Вы ответили: «Все нормалек». Так бывает после таких столкновений?

    – Все правда нормально было. Зашили голову, ночь пролежал в повязке. Только она мешала. Потом еще день в больнице – врачи сказали, что надо провести его под наблюдением.

    – Когда вратарь летит в ноги нападающему – с чем это можно сравнить? Это как мчаться на скелетоне вниз по желобу?

    – А я не знаю, как это – на скелетоне вниз головой лететь.

    – Вы не думали после того, что случилось, играть в шлеме, как Петр Чех?

    – Нет, конечно. Ничего криминального не было. Ну, попал человек в голову…

    Напомним, что Лунев получил травму в ноябре 2017 года в товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3).

    Источник: «Российская газета»

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    19.02.2018 23:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 20 февраля 2018, 19:45

      Мужик

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 февраля 2018, 12:46

      русский танкист

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 20 февраля 2018, 07:04

      Лунёв не хочет быть танкистом.

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 20 февраля 2018, 03:18

      Железный человек

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 февраля 2018, 01:36

      Продолжай в том же духе -- пусть другие боятся !!!

      0
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 20 февраля 2018, 00:18

      Как бы не хаяли Луческу... а ведь именно он притащил этого парня в Зенит.

      2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Nekit92 20 февраля 2018, 20:53

      Луческу многие, в том числе и я, ругали, и ругали по делу. Но было и за что похвалить. И мы хвалили. И не только за Лунева. За то как он вписал в команду Жулиано. За то, что сразу определил и не тасовал состав. За мудрое терпение по отношению к оборзевшему Шатову. Было за что похвалить и Виллаш-Боаша, хотя причин поругать его тоже было не меньше. А вот за что можно было бы похвалить нынешнего тренера Зенита, кто знает? За то, что вспыхнул Кокорин? Так он потом сдулся, так что Манчини тут явно ни причем. Так за что?

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      Рейтинг: +2390

      baden69 20 февраля 2018, 00:17

      Боец!

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