Лунев: «Играть в шлеме, как Чех? Нет, конечно не думал об этом»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика». Это была первая официальная для него после травмы головы, которую игрок получил в ноябре.

– Вы опять бросались за мячом сопернику в ноги. После того, что произошло в прошлом году, не срабатывает инстинкт самосохранения?

– Беречься можно разве что на тренировках, в товарищеских играх. А в официальных – нет. Поэтому делаю все, как надо.

– Когда вы еще были в больнице, написал вам сообщение. Вы ответили: «Все нормалек». Так бывает после таких столкновений?

– Все правда нормально было. Зашили голову, ночь пролежал в повязке. Только она мешала. Потом еще день в больнице – врачи сказали, что надо провести его под наблюдением.

– Когда вратарь летит в ноги нападающему – с чем это можно сравнить? Это как мчаться на скелетоне вниз по желобу?

– А я не знаю, как это – на скелетоне вниз головой лететь.

– Вы не думали после того, что случилось, играть в шлеме, как Петр Чех?

– Нет, конечно. Ничего криминального не было. Ну, попал человек в голову…

Напомним, что Лунев получил травму в ноябре 2017 года в товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3).