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    У Бернардески подозрение на травму связок колена

    Травма нападающего «Ювентуса» Федерико Бернардески может оказаться достаточно серьезной.

    Форвард получил повреждение в воскресном матче 25-го тура Серии А против «Торино» (1:0).

    На данный момент врачи не имеют возможности провести полное обследования колена, так как оно до сих пор находится в слишком опухшем состоянии. Сообщается, что это признак плохого растяжения связок.

    По информации источника, из-за опухоли медикам не удастся обследовать колено во вторник, а, возможно, и в среду.

    Источник: Football Italia

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    19.02.2018 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 февраля 2018, 21:03

      А у Берлускони подозрение на травму голосовых связок. Дед опять рвётся в политику. (Или он оттуда и не выходил).

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