У Бернардески подозрение на травму связок колена

Травма нападающего «Ювентуса» Федерико Бернардески может оказаться достаточно серьезной.

Форвард получил повреждение в воскресном матче 25-го тура Серии А против «Торино» (1:0).

На данный момент врачи не имеют возможности провести полное обследования колена, так как оно до сих пор находится в слишком опухшем состоянии. Сообщается, что это признак плохого растяжения связок.

По информации источника, из-за опухоли медикам не удастся обследовать колено во вторник, а, возможно, и в среду.