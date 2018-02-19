Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Бур: «Я хотел играть с «Интером» в позиционный футбол, но даже игроки молодежки «Аякса» делают это лучше»

    Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур рассказал, почему у него не получилось в миланском клубе.

    Голландец возглавил «нерадзурри» перед началом сезона-2016/17, но из-за плохих результатов был уволен уже в конце октябре.

    «У меня было больше осложнений в Италии, и это происходило не только из-за языка, но и из-за способа передачи моих посланий и идей.

    Образ мышления голландцев гораздо больше похож на английский, тогда как в «Интере» все было основано на настроении. В команде сформировался блок из семи или восьми игроков, а остальные пытались выбить его.

    Это было немного хаотично, все делали то, что хотели. Когда я попытался сыграть в позиционный футбол, то... Я никогда не видел ничего подобного. Даже игроки молодежной команды «Аякса» делают это лучше.

    Я не ожидал, что произойдет подобное. Даже в тренировках они очень рано отказались от определенного режима, поскольку не увидели смысла в нем», – сказал де Бур.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2018 18:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 февраля 2018, 18:32

      Надо было в дубль отправлять таких

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11