Де Бур: «Я хотел играть с «Интером» в позиционный футбол, но даже игроки молодежки «Аякса» делают это лучше»

Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур рассказал, почему у него не получилось в миланском клубе.

Голландец возглавил «нерадзурри» перед началом сезона-2016/17, но из-за плохих результатов был уволен уже в конце октябре.

«У меня было больше осложнений в Италии, и это происходило не только из-за языка, но и из-за способа передачи моих посланий и идей.

Образ мышления голландцев гораздо больше похож на английский, тогда как в «Интере» все было основано на настроении. В команде сформировался блок из семи или восьми игроков, а остальные пытались выбить его.

Это было немного хаотично, все делали то, что хотели. Когда я попытался сыграть в позиционный футбол, то... Я никогда не видел ничего подобного. Даже игроки молодежной команды «Аякса» делают это лучше.

Я не ожидал, что произойдет подобное. Даже в тренировках они очень рано отказались от определенного режима, поскольку не увидели смысла в нем», – сказал де Бур.