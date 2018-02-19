Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Защитник «Тюмени» Шакуро в ближайшее время может перейти в «Спартак»

Защитник «Тюмени» Шакуро в ближайшее время может перейти в «Спартак»

19 февраля 2018, 13:44
16

«Спартак» в ближайшее время может пополнить свои ряды левым защитником «Тюмени» и молодежной сборной России Павлом Шакуро.

Помимо 20-летнего футболиста в шорт-лист красно-белых входит другой игрок на левый фланг обороны – Дмитрий Скопинцев из «Ростова», проведший первую половину сезона в аренде в «Балтике».

По информации источника, руководство московского клуба склоняется к покупке Шакуро, поскольку сумма отступных за него ниже, чем у Скопинцева.

В нынешнем сезоне Шакуро принял участие в 16-ти матчах, заработав четыре желтые карточки. Ранее директор «Тюмени» Александр Попов заявил, что «Спартак» уже обращался в клуб по поводу защитника, однако хотел взять его практически бесплатно.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Тюмень Шакуро Павел
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1519037985
Тот самый, которого хотели взять за муку. Хорошо, если договорились всё-таки за деньги
Ответить
Shogun
1519038196
В Спартак-2
Ответить
subbotaspartak
1519045573
Молодой русский годится, Пригодится.
Ответить
Полная Канистра
1519045774
берём новые таланты на будущее
Ответить
Супермачо
1519054422
Может перейти, но окажется в "Зените" в четвертом составе.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1519056098
Все же согласились на мешок муки.
Ответить
Приус
1519057324
Набиулин уже появился, верю только фото в майке Спартака.
Ответить
oyabun
1519058758
А как же Рассказов? Наигрывали на сборах, парень очень неплохо себя показал.
Ответить
mialkov
1519062496
Перспектива - далекая, если он, конечно, не суперталант. Но может возможная конкуренция поможет Камбарову совершать полезные действия и в обороне...
Ответить
paracetamol
1519064156
Угробят свини парня. Не отдавать!
Ответить
Главные новости
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
1
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
9
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
5
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
5
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
5
Все новости
Все новости
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
5
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
5
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
4
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
16
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
6
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+