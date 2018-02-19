Защитник «Тюмени» Шакуро в ближайшее время может перейти в «Спартак»

"склоняется к покупке Шакуро, поскольку сумма отступных за него ниже, чем у Скопинцева.".................ниже на пару тысяч рубликов, Спартак ведет себя на внутреннем рынке как как Плюшкин, покупает все лишь бы дешево, имитируя агентскую деятельность, зато в Ю.Америке сорит десятками миллионов собирая мусор,когда можно пару десятков российских игроков купить на перспективу.
«Спартак» в ближайшее время может пополнить свои ряды левым защитником «Тюмени» и молодежной сборной России Павлом Шакуро.
Помимо 20-летнего футболиста в шорт-лист красно-белых входит другой игрок на левый фланг обороны – Дмитрий Скопинцев из «Ростова», проведший первую половину сезона в аренде в «Балтике».
По информации источника, руководство московского клуба склоняется к покупке Шакуро, поскольку сумма отступных за него ниже, чем у Скопинцева.
В нынешнем сезоне Шакуро принял участие в 16-ти матчах, заработав четыре желтые карточки. Ранее директор «Тюмени» Александр Попов заявил, что «Спартак» уже обращался в клуб по поводу защитника, однако хотел взять его практически бесплатно.