Защитник «Тюмени» Шакуро в ближайшее время может перейти в «Спартак»

«Спартак» в ближайшее время может пополнить свои ряды левым защитником «Тюмени» и молодежной сборной России Павлом Шакуро.

Помимо 20-летнего футболиста в шорт-лист красно-белых входит другой игрок на левый фланг обороны – Дмитрий Скопинцев из «Ростова», проведший первую половину сезона в аренде в «Балтике».

По информации источника, руководство московского клуба склоняется к покупке Шакуро, поскольку сумма отступных за него ниже, чем у Скопинцева.

В нынешнем сезоне Шакуро принял участие в 16-ти матчах, заработав четыре желтые карточки. Ранее директор «Тюмени» Александр Попов заявил, что «Спартак» уже обращался в клуб по поводу защитника, однако хотел взять его практически бесплатно.