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    Защитник «Тюмени» Шакуро в ближайшее время может перейти в «Спартак»

    «Спартак» в ближайшее время может пополнить свои ряды левым защитником «Тюмени» и молодежной сборной России Павлом Шакуро.

    Помимо 20-летнего футболиста в шорт-лист красно-белых входит другой игрок на левый фланг обороны – Дмитрий Скопинцев из «Ростова», проведший первую половину сезона в аренде в «Балтике».

    По информации источника, руководство московского клуба склоняется к покупке Шакуро, поскольку сумма отступных за него ниже, чем у Скопинцева.

    В нынешнем сезоне Шакуро принял участие в 16-ти матчах, заработав четыре желтые карточки. Ранее директор «Тюмени» Александр Попов заявил, что «Спартак» уже обращался в клуб по поводу защитника, однако хотел взять его практически бесплатно.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.02.2018 13:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +30

      юрий п 19 февраля 2018, 21:53

      "склоняется к покупке Шакуро, поскольку сумма отступных за него ниже, чем у Скопинцева.".................ниже на пару тысяч рубликов, Спартак ведет себя на внутреннем рынке как как Плюшкин, покупает все лишь бы дешево, имитируя агентскую деятельность, зато в Ю.Америке сорит десятками миллионов собирая мусор,когда можно пару десятков российских игроков купить на перспективу.

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 19 февраля 2018, 21:15

      Угробят свини парня. Не отдавать!

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 февраля 2018, 20:48

      Перспектива - далекая, если он, конечно, не суперталант. Но может возможная конкуренция поможет Камбарову совершать полезные действия и в обороне...

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > mialkov 20 февраля 2018, 01:15

      Комбарову уже ничего не поможет, к сожалению. Команде нужна полностью новая линия обороны. А продвижения в этом направлении как не было, так и нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 19 февраля 2018, 19:45

      А как же Рассказов? Наигрывали на сборах, парень очень неплохо себя показал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 19 февраля 2018, 19:22

      Набиулин уже появился, верю только фото в майке Спартака.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 февраля 2018, 19:01

      Все же согласились на мешок муки.

      8
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 19 февраля 2018, 18:33

      Может перейти, но окажется в "Зените" в четвертом составе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 февраля 2018, 16:09

      берём новые таланты на будущее

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 19 февраля 2018, 18:48

      лишь бы это правда был талант а не ошибка селекции.

      4
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 19 февраля 2018, 16:06

      Молодой русский годится,
      Пригодится.

      5
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      Рейтинг: +102

      Shogun 19 февраля 2018, 14:03

      В Спартак-2

      7
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