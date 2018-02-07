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  • Директор «Тюмени»: «Спартак» даст за Шакуро 10 миллионов? Что это за деньги? Мы воспитывали его до 20 лет – и отдать за муку?»

Директор «Тюмени»: «Спартак» даст за Шакуро 10 миллионов? Что это за деньги? Мы воспитывали его до 20 лет – и отдать за муку?»

7 февраля 2018, 16:01
31

Директор «Тюмени» Александр Попов прокомментировал интерес «Спартака» к защитнику тюменского клуба Павлу Шакуро.

20-летний россиянин является игроком молодежной сборной России.

«Шакуро остается в команде и летит на Кубок ФНЛ. «Спартак»? Сергей Родионов звонил по нему и в прошлом году, и недавно, но красно-белые хотели забрать его задаром: мол, если будет играть, тогда что-нибудь вам дадим.

Нам самим игроков не хватает, надо шкуру спасать в ФНЛ. Ну, дадут они 10 миллионов – что это за деньги? Две зарплаты команды. И Шакуро нет. Смешно даже обсуждать. Мы воспитывали его до 20 лет – и отдать за муку? Так не бывает», – сказал Попов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Спартак Тюмень Шакуро Павел
Комментарии (31)
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Illars
1518009289
полагаю, 10 лямов рублей
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Stavropolets
1518009374
Не хотите мукой, возьмите пирожками
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mahan
1518011505
Это еще много дают.
Ответить
AlfavitЪ
1518012165
Если на парня серьезно глаз положили, то и он уйдет и без муки останетесь.
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Пестрый
1518013284
Директору Тюмени А что ты ему можешь дать после 20 ОСЕЛ???
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Ахимас Вельде
1518013541
Душевно излагает, как сам грудью выкармливал.
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VSt
1518013574
Директор "Тюмени" говорит, как скотине на базаре. Что значит: "Мы воспитывали его до 20 лет". Кто такие "Мы"? Он что, и роддом финансировал, и ясли, и ДЮСШ? У парня шанс появляется из ФНЛ подняться. 20 лет - не так уж и мало, чтобы держать футболиста в ФНЛ. Молодые "Звезды" в 18 начинают выходить на поля в составе суперклубов.
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Антимат
1518014206
Дайте хоть десять с половиной.
Ответить
Сибирь за Спартак
1518015336
Забавный в Тюмени директор, похоже выпускник кулинарного техникума.
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paracetamol
1518025713
Единственно правильный разговор с наглым свинарником.
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