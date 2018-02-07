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    Директор «Тюмени»: «Спартак» даст за Шакуро 10 миллионов? Что это за деньги? Мы воспитывали его до 20 лет – и отдать за муку?»

    Директор «Тюмени» Александр Попов прокомментировал интерес «Спартака» к защитнику тюменского клуба Павлу Шакуро.

    20-летний россиянин является игроком молодежной сборной России.

    «Шакуро остается в команде и летит на Кубок ФНЛ. «Спартак»? Сергей Родионов звонил по нему и в прошлом году, и недавно, но красно-белые хотели забрать его задаром: мол, если будет играть, тогда что-нибудь вам дадим.

    Нам самим игроков не хватает, надо шкуру спасать в ФНЛ. Ну, дадут они 10 миллионов – что это за деньги? Две зарплаты команды. И Шакуро нет. Смешно даже обсуждать. Мы воспитывали его до 20 лет – и отдать за муку? Так не бывает», – сказал Попов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2018 16:01
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 9 февраля 2018, 15:42

      А сколько должен стоить ноунейм из аутсайдера ФНЛ?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 февраля 2018, 12:39

      какая мука нынче дорогая )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 февраля 2018, 22:08

      ты что ли мельник воспитывал 20 лет его Сомневаюсь даже

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 февраля 2018, 21:01

      когда узнает об интересе к нему со стороны спартака, то сразу забьет на тюмень и убежит

      3
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 7 февраля 2018, 20:48

      Единственно правильный разговор с наглым свинарником.

      -2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 февраля 2018, 20:31

      Значит уйдет даром свободным агентом, по окончании контракта!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 февраля 2018, 19:20

      Сразу видно - человек в муке разбирается! Только какого он делает в руководстве футбольного клуба ???

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 7 февраля 2018, 19:17

      ну вообще цена его на трансфермаркете 500тысяч если продадите за 1 лям и более то исходя из твоих слов зарплату будете год платить с его трансфера. Не думаю что вам предлагали 167 тысяч не смеши людей

      -1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 7 февраля 2018, 18:56

      Похоже на парне решили тупо заработать!!!

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 февраля 2018, 18:42

      а кто это?

      0
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