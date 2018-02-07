Директор «Тюмени»: «Спартак» даст за Шакуро 10 миллионов? Что это за деньги? Мы воспитывали его до 20 лет – и отдать за муку?»

Директор «Тюмени» Александр Попов прокомментировал интерес «Спартака» к защитнику тюменского клуба Павлу Шакуро.

20-летний россиянин является игроком молодежной сборной России.

«Шакуро остается в команде и летит на Кубок ФНЛ. «Спартак»? Сергей Родионов звонил по нему и в прошлом году, и недавно, но красно-белые хотели забрать его задаром: мол, если будет играть, тогда что-нибудь вам дадим.

Нам самим игроков не хватает, надо шкуру спасать в ФНЛ. Ну, дадут они 10 миллионов – что это за деньги? Две зарплаты команды. И Шакуро нет. Смешно даже обсуждать. Мы воспитывали его до 20 лет – и отдать за муку? Так не бывает», – сказал Попов.